Ilustrační FOTO - Pixabay

Každý třetí Čech se zadlužuje rizikově

Zkušenost s nákupem zboží nebo služeb na úvěr má v ČR 60 procent lidí. Většina z nich - 65 procent - úvěr stále splácí. A každý třetí občan naší země se zadlužuje rizikově.

Vyplývá to z průzkumu zaměřeného na postoje a chování obyvatel v souvislosti s nákupem na úvěr a splátky. Průzkum pro Českou bankovní asociaci uskutečnila agentura SC&C v únoru mezi 1028 respondenty. Občané ČR se většinou shodují v tom, že jejich zadlužení je bezpečné, pokud celkové měsíční splátky nepřesáhnou pětinu jejich čistého měsíčního příjmu, i v tom, že by svou platební neschopnost řešili jednáním o odkladu splátek či konsolidací. Naprostá většina Čechů – podle průzkumu 82 % - by si současně nikdy nepůjčila na zážitek či dovolenou. Tomuto číslu se ani nechce uvěřit, mnozí možná neříkají tak úplně pravdu. Vždyť je stále dost lidí, kteří si půjčují i na vánoční dárky!

»Průzkum odhalil zajímavý rozdíl mezi přístupem těch, co již zkušenost s půjčkou mají, ve srovnání s těmi, kteří si podle svého prohlášení v životě nepůjčili. První skupina inklinuje jasně k tomu půjčit si na věci, které pro ty ,nezkušené‘ téměř nepřicházejí v úvahu. Je tomu tak například u spotřební elektroniky či bílého zboží,« uvedla gestorka ČBA Helena Brychová.

Průzkum se zaměřil na výpočet tzv. indexu rizikového zadlužování, který hodnotí spotřebitele z hlediska výskytu rizikových faktorů, jako je třeba ochota krýt splátky další půjčkou či vyšší počet aktuálních půjček. Index, který vychází z přepočtu na celou dospělou populaci, se proti minulému roku zhoršil na dvacet z loňských 18 procent. »Rizikové zadlužení se tedy týká pětiny, tj. 1,58 milionu dospělých Čechů,« dodala ředitelka výzkumu SC&C Jana Hamanová.

»Jako každá statistika i tato odráží současný stav, kdy se stále prohlubuje zadlužení společnosti, byť to ta daná část lidí, oněch 60 procent, nevnímá nijak dramaticky. Je to dáno i současnou hospodářskou situací, ale pokud by třeba došlo k hospodářské krizi, k výraznému útlumu zaměstnanosti, tento poměr se změní. Už to nebude jedna pětina platu, ale víc, a začne to být problémem,« reagoval pro náš list místopředseda ÚV KSČM a předseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Grospič. A poukázal na to, že i určité balíčky nabízené finančními institucemi jako pojišťovací pro případ ztráty zaměstnání to řeší v období třeba čtvrt roku, ale co dál?

Kapitalistická společnost si našla podle Grospiče další obchod, kterým je trh s půjčkami a dluhy. »Udělal se z toho byznys, kdy se primárně ani nepočítá se splácením dané půjčky, ale s úroky a s tím, že člověk v momentě, kdy půjčku doplácí, si vezme další na něco jiného,« dodal poslanec KSČM. To pokládá za škodlivé. Je přesvědčen o tom, že základní věci každodenní spotřeby, včetně třeba nějaké důstojné dovolené k odpočinku, by měl pokrýt příjem člověka (rodiny), aniž by se musel zadlužovat.

Nechtějí čekat a spořit, když to mohou mít hned

Lidé, kteří mají tendenci se rizikově zadlužovat, charakterizuje podle průzkumu zejména to, že jde o mladé (18 až 34 let) a respondenty s nižším vzděláním, kteří si často berou úvěry od více poskytovatelů. Z této skupiny by si třetina neváhala vzít půjčku na splátku předchozího úvěru. Úvěr si nejčastěji berou na nákup spotřební elektroniky či automobilu nebo motocyklu.

»Lidé se dívají na svou budoucí schopnost splácet optimisticky a nebojí se zadlužovat, což velice pravděpodobně souvisí s aktuálním vývojem ekonomiky provázeným mimo jiné například růstem mezd,« vysvětlila důvody přetrvávajícího zadlužování Čechů Brychová, která tím vlastně dala za pravdu Grospičovi. Podle průzkumu se 69 procent dotazovaných neobává neschopnosti úvěry splatit.

Převažujícím důvodem pro nákup zboží či služby na úvěr je v 49 procentech nedostatek hotovosti. Dále jde o neochotu čekat a peníze si našetřit (15 %) nebo aktuální výhodná akce na splátky s nulovým či nízkým úrokem (14 %). Hotovost postrádají především mladí a lidé s nižším vzděláním, slevové akce lákají hlavně muže.

»Vím, že je to tak. Ale tvrdím, že běžné spotřebiče je možné koupit i v cenově v nižší kategorii, přesto mnozí chtějí danou věc hned a půjčí si na ni. Už tehdy se vytváří ten vztah, že člověk dané zboží nemusí na místě zaplatit, ale může si ho vzít bez toho, aniž by na něj měl hotovost, a bude ho splácet. To je negativní trend,« zdůraznil Grospič.

Mladí se nejčastěji zadlužují kvůli spotřební elektronice, střední generace si častěji půjčuje na nákladnější věci, jako je auto. To je společně se spotřební elektronikou, rekonstrukcí bytu či elektronikou nejčastějším účelem nákupu na úvěr. Na druhou stranu Češi obecně tvrdí, že by si na splátku jiné půjčky nepůjčili (87 %), což v mnoha případech může být jen zbožné přání. Ukazuje se, že nejčastěji se dostávají do neschopnosti splácet a později do exekuce ti, kdo se jednu půjčku či úvěr snaží zaplácnout další půjčkou či úvěrem. A tak se jim dluhy vrší, až jednou zjistí, že se ocitli v dluhové pasti, ze které není kudy a kam ve finančním zdraví uniknout…

(ku)