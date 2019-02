Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zákon o právech Britů v ČR Senát schválil

Senát podle očekávání hladce schválil zákon o právech Britů v ČR v případě brexitu bez dohody. Norma jim zaručuje až do konce příštího roku v některých oblastech stejná práva, jako by byli dál občany Evropské unie. Předloha nyní putuje na Hrad k podpisu prezidenta republiky.

Zákon bude účinný jen v případě brexitu bez uzavření smlouvy mezi Spojeným královstvím a EU. Británie má Unii opustit 29. března, tamní parlament dohodu už dříve neschválil. Britská premiérka Theresa Mayová v úterý poprvé připustila, že Spojené království může požádat o odklad březnového termínu. Poslancům v britském parlamentu ale řekla, že vláda by o jednorázový a krátkodobý odklad požádala Brusel jen v případě, že britští zákonodárci při hlasování v půlce března opět odmítnou podpořit vyjednanou dohodu i možnost, že Británie opustí Unii koncem března bez jakékoli dohody.

Bez schváleného zákona by se Britové v případě tvrdého brexitu ocitli v ČR ve stejném postavení jako cizinci ze zemí mimo EU. Dotklo by se to podle ministerstva vnitra zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu. Celkem v ČR legálně pobývá kolem 8000 občanů Spojeného království. Brexit ovlivní také život Čechů v Británii, podle různých odhadů jich tam žije 40 000 až 100 000.

Nic proti ničemu

Zákonodárce zajímalo, zda Británie v souvislosti s českým zákonem přislíbila reciprocitu, tedy že se zachová stejně k českým občanům pobývajícím na ostrovech. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že ČR se opírá o britský dokument z loňského prosince, který stanoví obrysy budoucího migračního systému a pro obyvatele EU pracuje s přechodným obdobím také do konce příštího roku. V Británii k tomu stačí podzákonný předpis. »Reciprocita je základním východiskem zákona,« zdůraznil ministr před senátory. Podle některých senátorů je však zákon správný i v případě, že by Británie takový krok vůči občanům EU neučinila.

»Je dobře, že zákon bez jakýchkoli problémů uspěl v obou parlamentních komorách, není to nic proti ničemu, jedná se o určité preventivní opatření, kdyby došlo k tvrdému brexitu, to znamená, že se touto normou snažíme určitým způsobem zaopatřit Brity žijící v ČR, ale také naše lidi žijící ve Velké Británii, a to je v pořádku,« řekl Haló novinám místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM). Zda bude Velká Británie postupovat stejně, je podle něj těžko soudit. »Situace v britském parlamentu je velice nepřehledná, na stole tam leží v podstatě všechny varianty odchodu. V každém případě je však výsostnou záležitostí Velké Británie, jakým způsobem se oddělí od Evropské unie, a výstupy některých zemí, které by to chtěly modifikovat za Británii, jsou poměrně nešťastné,« dodal Valenta.

Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta.

Zákon zastřešuje řadu oblastí

Předloha upravuje pobyt britských občanů v ČR, nabývání českého státního občanství, uzavírání manželství a registrovaného partnerství a vydávání povolení k dlouhodobému nebo k trvalému pobytu. Návrh upravuje rovněž přístup britských občanů na trh práce, podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a výplatu některých dávek státní sociální podpory.

Návrh ošetřuje daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království, stavební spoření a penzijní připojištění britského občana. Dále pojednává o uznávání odborné kvalifikace britského občana nebo jeho rodinného příslušníka. Podle zákona by britský občan, který požádal o její uznání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, měl být pro účely tohoto řízení považován za občana EU.

Zákon upravuje i řadu dalších oblastí, například stavební spoření britského občana, jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem či platební transakce v britských librách. Řeší i uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, poskytování právních a finančních služeb a daňového poradenství britským občanem či poskytování vysokoškolského vzdělávání britskou školou, vesměs tak, aby byla zachována právní kontinuita v postavení britských občanů a institucí po dobu přechodného období.

(jad)