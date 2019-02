Severokorejský lídr Kim Čong-un. FOTO - Haló noviny

V Hanoji začal dvoudenní summit Kim-Trump

Ve vietnamské metropoli Hanoji se na svém druhém summitu sešli americký prezident Donald Trump a severokorejský lídr Kim Čong-un. Osm měsíců po svém prvním, historickém setkání v Singapuru si znovu potřásli rukama.

Předpokládalo se, že hlavním tématem dvoudenních rozhovorů ve vietnamské metropoli bude hlavně odstranění zbraní z Korejského poloostrova, ale je možné, že toto téma zastíní snaha o de jure uzavření Korejské války z 50. let. Ta totiž v roce 1953 skončila pouze podpisem příměří, nikoli uzavřením řádné mírové smlouvy.

V krátkém vyjádření před kamerami kontroverzní šéf Bílého domu lacině vyjádřil naději, že summit bude nejméně tak úspěšný jako ten předchozí (ačkoli v reálu k ničemu nevedl), možná i úspěšnější. Zopakoval také své přesvědčení, že Severní Korea se v případě denuklearizace může stát ekonomicky velmi prosperující zemí. »Jsem si jistý, že tentokrát dospějeme k velkým výsledkům, které všichni ocení. Udělám pro to všechno,« připustil i Kim.

Americký prezident na úvod setkání s Kim Čong-unem odmítl, že by zmírnil své požadavky na Severní Koreu ohledně jaderného odzbrojení. O víkendu ale očividně mírnil svou rétoriku, když prohlásil, že je spokojen, pokud Severní Korea nepokračuje ve zkouškách raket. »Nespěchám. Nechci na nikoho tlačit,« řekl tehdy šéf Bílého domu. »Jenom nechci (raketové) zkoušky. Dokud nejsou žádné zkoušky, jsem spokojený,« dodal Trump, který často mluví jen podle toho, jak se zrovna vyspí.

V Hotelu Metropole

Po vzájemném uvítání v hanojském Hotelu Metropole Trump a Kim nejdříve hovořili asi 20 minut jen v přítomnosti tlumočníků a následně se obě delegace sešly k večeři, která byla plánována na přibližně půldruhé hodiny.

Ke stolu vedle nejvyšších představitelů USA a KLDR zasedli také americký ministr zahraničí Mike Pompeo, personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney, severokorejský šéf diplomacie Ri Jong-ho a hlavní severokorejský vyjednávač se Spojenými státy Kim Jong-čchol, který v minulosti působil jako šéf vojenské rozvědky.

Na jídelním lístku byl krevetový koktejl, grilovaný steak z nízkého roštěnce, roštěnec s korejským kysaným zelí kimči a čokoládový fondant.

Podle odborníků na řeč těla se Trump a Kim snažili ukázat, že spolu dobře vychází. Trump Kimovi podal ruku s dlaní otevřenou vzhůru, což signalizuje spíše podřízenou pozici. Kim působil sebejistěji než při setkání v Singapuru.

Hlavní část jednání Kima a Trumpa, včetně možného podpisu dohod či delších tiskových konferencí, by se měla podle tiskových agentur odehrát 28. února.

»Vždycky vítám, když se státy snaží řešit své rozpory diplomaticky a z toho úhlu pohledu jsem za setkání v Hanoji ráda. Na druhou stranu si však musím povzdechnout, proč Trump neaplikuje diplomacii častěji a namísto toho například trhá Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu…,« komentovala setkání ve Vietnamu europoslankyně GUE/NGL, místopředsedkyně ÚV KSČM a lídryně kandidátky KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná.

Jak dnes?

Prozápadní experti naopak varují, aby jednání o mírové smlouvě ke konfliktu z 50. let nezastínilo klíčové téma jaderného odzbrojení KLDR či dokonce neobrátilo pozornost k osudu 28 500 amerických vojáků rozmístěných v současné době v Jižní Koreji.

Pchjongjang v minulosti opakovaně žádal uzavření mírové smlouvy s USA, protože právě ony jsou přímým signatářem dohody o příměří. Podle agentury AP by mírová smlouva Severní Koreji přinesla mezinárodní uznání a možná i zmírnění některých obchodních sankcí.

Zároveň by podpořila její požadavek na stažení amerických vojáků z Jižní Koreje nebo alespoň snížení jejich počtu. Právě to byl jeden z důvodů, proč se Washington doposud zdráhal na podpis mírové smlouvy přistoupit. Nynější šéf Bílého domu ale dal najevo, že nechce podporovat přítomnost amerických vojáků v Jižní Koreji déle, než to bude nutné, protože je to pro Spojené státy zbytečně nákladné.

Politické prohlášení o ukončení války, které by otevřelo cestu k jednáním o mírové smlouvě, by navíc bylo přelomovou událostí, jež by přinesla americkému prezidentovi kýženou pozornost.

Jak ale uvedla agentura AP, mírovou smlouvu Trump sám s KLDR uzavřít nemůže. Podle AP bude muset být u tohoto procesu také Čína a pravděpodobně představitel velitelství OSN. Podle předpokladů nebude chtít chybět u podpisu ani Jižní Korea. Dokument si pak bude žádat ratifikaci amerického Senátu.

Facka hlavě státu

To americká Sněmovna reprezentantů v úterý, zatímco Trump už dlel ve Vietnamu, schválila rezoluci blokující vyhlášení stavu nouze na jižní hranici s Mexikem, o němž přede dvěma týdny dekretem účelově rozhodl americký prezident. Hlasovalo pro ni 245 zákonodárců, 182 bylo proti. Prezident už dříve oznámil, že hodlá tuto rezoluci vetovat, pokud projde oběma komorami Kongresu. V Senátu mají na rozdíl od dolní komory těsnou většinu republikáni.

Mezitím se Trump v Hanoji setkal s prezidentem hostitelské země summitu Nguyenem Phu Trongem. Prezidenti se sešli k rozhovoru a podpisu obchodní dohody. Šéf Bílého domu později poobědval s vietnamským premiérem Nguyenem Xuanem Phucem.

Trong je zároveň generálním tajemníkem Komunistické strany Vietnamu, a je tudíž nejmocnějším politikem asijské země.

Podle agentury AP Trump označil vztahy mezi USA a Vietnamem za příklad toho, čeho může dosáhnout Severní Korea, pokud se vzdá jaderných zbraní.

Po stopách děda

S vietnamským prezidentem jednal i Kim Čong-un. Za skutečností, že ten k cestě do Vietnamu zvolil vlak, stojí podle agentury Reuters i fakt, že chtěl připomenout cesty svého děda, zakladatele KLDR Kim Ir-sena.

Kimova cesta z Pchjongjangu do vietnamského příhraničního města Dong Dang trvala přes 2,5 dne. V představách Severokorejců ale podle agentury AP nabývá silné propagandistické hodnoty. Kimův itinerář se totiž podobá cestám, které právě kdysi podnikl jeho předek.

Ve Vietnamu se nynější severokorejský lídr vydal i do provincie Quang Ninh, kde je zátoka Ha Long s plovoucími vesnicemi, rozsáhlými jeskyněmi a vápencovými skalami, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. Kim Ir-sen podle ČTK zátoku navštívil v roce 1964.

Severokorejci, přinejmenším ti starší, si záběry z cest prezidenta zakladatele dobře pamatují. Jeho syn, Kim Čong-il, podle severokorejské verze ve svém obrněném vlaku po infarktu i zemřel, když mu bylo 69 let.

