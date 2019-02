Ilustrační FOTO - Pixabay

Soud povolil obnovu řízení v případu únosu ženy z Kroměříže

Krajský soud ve Zlíně povolil obnovu řízení v případu únosu dcery podnikatele z Kroměříže z roku 2014. Zrušil všechny předchozí rozsudky v kauze a věc vrátil k došetření státnímu zástupci. V lednu soud přerušil výkon trestu Michalu Šnajdrovi, který byl v případu odsouzen na deset let. Není vyloučeno, že ve vztahu k němu šlo o justiční omyl. Pětiletý trest vězení za účast na únosu si vyslechl ještě Ladislav Faltýnek, ze zdravotních důvodů byl i jemu výkon trestu přerušen. Podle Faltýnka se Šnajdr únosu neúčastnil. Policie v případu už obvinila další lidi, kterým hrozí osm až 15 let vězení. Jsou stíháni na svobodě.

Obnovení řízení žádali obhájci obou mužů i státní zástupce Martin Malůš. "Objevily se nové skutečnosti, které mohou být důležité pro další rozhodování o vině a trestu obou odsouzených. Oba muži se z procesního hlediska dostávají do pozice obviněných. Věc je v přípravném řízení, ve kterém bude nadále rozhodováno," uvedl Malůš.

Šnajdr svou vinu dlouhodobě popírá. Zopakoval, že u únosu vůbec nebyl. Faltýnek u soudu řekl, že se Šnajdr na únosu nijak nepodílel a byl odsouzen neprávem. Únos podle něj spáchalo pět jiných lidí, které jmenoval. V den akce byl v jejich blízkosti, o únosu údajně ale neměl tušení. Výrazně tedy změnil původní výpověď. "Neměl jsem odvahu říct pravdu. Byl jsem pod tlakem lidí, kteří mi vyhrožovali zlikvidováním mé rodiny. Věděl jsem, že tito lidé jsou nebezpeční," řekl Faltýnek. Šnajdrovi, kterého prý nezná, se omluvil, stejně tak jeho rodině.

Pachatelé ženu unesli v lednu 2014. Šnajdr byl za únos s Faltýnkem odsouzen, další dva muže, Daniela Šprňu a Radomíra Vlčka, soud obžaloby zprostil. Podle tehdejšího obvinění se kromě Šnajdra a Faltýnka na únosu podíleli i další lidé, jejich vina se nepodařila dokázat, případně nebyli odhaleni. Pachatelé chtěli po ženě, dceři obchodníka s pohonnými hmotami odsouzeného za stamilionové daňové úniky, 100 milionů korun. Propustili ji, až když jim slíbila požadované peníze obstarat.

Únoscům hrozilo až 15 let vězení. Oba odsouzení, kteří byli v minulosti trestáni za jiné delikty, vinu před Krajským soudem ve Zlíně i Vrchním soudem v Olomouci odmítli a podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten je zamítl. Požádali i o obnovu řízení. Podle Šnajdrova advokáta Roberta Cholenského k tomu vedly nově zjištěné skutečnosti, podle nichž se činu dopustil někdo jiný. Do výkonu trestu Šnajdr nastoupil loni v dubnu.

Policie v lednu ČTK potvrdila, že v případu jsou vyšetřováni další lidé. Obviněni jsou z loupeže, vydírání, omezování osobní svobody a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Advokát uvedl, že policie nyní stíhá "šest skutečných pachatelů". Mezi obviněnými je podle něj i Faltýnek, který se rozhodl o únosu promluvit. K činu se měl údajně doznat i další muž.

Cholenský dlouho kritizuje práci policie a státních zástupců. Poukázal i na fakt, že unesená žena několikrát změnila výpověď. K původnímu obvinění podle něj byly použity pachové stopy z auta, které k únosu vůbec nebylo použito. Už v původním spise podle něj figurovaly osoby, které mohly čin spáchat, ale policie vůči nim údajně neučinila žádný úkon. "Já to považuji za dramatické selhání činnosti jak policie, tak státního zástupce, který si nevšiml a ponechal bez jakékoliv pozornosti to, že spisem procházejí osoby, které se na tom činu podílely," řekl Cholenský.

Krajská policejní mluvčí Lenka Javorková nechtěla případné ovlivnění vyšetřování případu jednotlivými policisty komentovat. Policejní prezident však kvůli kauze nařídil kontrolu postupu policie ve Zlínském kraji. Případem se znovu zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Šnajdr tvrdí, že vyšetřování ho mělo poškodit

Šnajdr je přesvědčen o tom, že vyšetřování ho mělo od začátku poškodit. Ocenil, že krajský soud ve Zlíně povolil obnovu řízení v jeho případu; už před několika týdny mohl opustit vězení. Muž nevylučuje, že pokud se prokáže jeho nevina, bude požadovat po státu odškodnění. V tuto chvíli je ale pro něj prioritou jeho rodina, řekl novinářům.

"Ukazuje se a v podstatě už se ukázalo, že praví pachatelé jsou úplně některé jiné osoby než já," prohlásil Šnajdr. "Potvrzuje to moje slova, která jsem před čtyřmi lety vypouštěl ze svých úst, že jsem nevinný, věc jsem nespáchal. A taky se ukazuje, že vyšetřování, které bylo proti mně vedeno, bylo s určitým záměrem mě poškodit. Byl jsem už pachatelem, dá se říct, po druhém dnu od toho skutku, který se měl stát. A to jenom díky určitým osobám, které se ať přímo, nebo nepřímo, podílely na vyšetřování," uvedl Šnajdr.

Ve vězení, včetně vazby, strávil více než rok. "To je prostě něco šíleného. Nedokážu to ani v tuto chvíli jakoby popsat svými slovy. Můžu říct otevřeně, že v prvním týdnu po nástupu trestu jsem se psychicky zhroutil. V další době už mi pomáhala rodina, v první řadě mi pomáhala hlavně moje dcera," řekl Šnajdr.

Jestliže se prokáže jeho nevina, není vyloučeno, že bude po státu požadovat odškodnění. "V tuto chvíli to pro mě ale není priorita číslo jedna. Pro mě je priorita moje dcera, moje rodina. To je pro mě prvořadé, aby se tahle věc vyřešila do zdárného konce. Tohle všechno potom je otázka budoucnosti," doplnil Šnajdr.

