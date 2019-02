Ilustrační FOTO - Haló noviny

Senát odmítl zdanění náhrad církvím

Horní parlamentní komora podle očekávání odmítla návrh KSČM na zdanění peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v takzvaných restitucích. Novela se tak vrací do Sněmovny, pokud senátní veto přehlasuje, opozice ji chce napadnout u Ústavního soudu.

Horní komora novelu odmítla hlasy 64 ze 74 přítomných senátorů. Pro zamítnutí byli všichni zástupci klubů Starostů, ODS, KDU-ČSL a Senátor 21. Podpořilo je osm sociálních demokratů včetně Milana Štěcha a také Miroslav Adámek z klubu ANO. Proti byli pouze Ladislav Václavec a Jiří Dušek z klubu ANO a Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). Sedm senátorů ČSSD a ANO se hlasování zdrželo.

Místopředseda ÚV KSČM a místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM), který předlohu v Senátu obhajoval, zamítnutí normy očekával. »Výsledek hlasování mě nepřekvapil, co mě ale překvapilo, bylo, že i když jsem se snažil návrh odůvodnit věcně, tak Senát to převedl do ideologické roviny i osobních invektiv a útoků. Měl jsem pocit, jako když si někteří senátoři sami před svými politickými stranami musí dělat body,« řekl po hlasování našemu listu.

Místopředseda ÚV KSČM a místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Grospič.

Grospič ve svém vystoupení zdůraznil, že předloženým návrhem nedochází ke zdanění majetku, který byl vydán na základě restituční části zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ale že návrh dopadá pouze na finanční náhrady. Připomněl, že na základě mnoha studií odborné veřejnosti a historických faktů se lze oprávněně domnívat, že při navrácení majetku došlo k prolomení hranice 28. února 1948, a že i finanční náhrada za nevydaný majetek je tak náhradou za majetek mimo rozhodné období.

Finanční náhrada jen odhadem

Grospič kritizoval to, že místo toho, aby byl vytvořen hodnověrný seznam majetku, který vydat nelze, se zdůvodněním proč, byla finanční náhrada za nevydaný majetek jen odhadnuta. »Tehdejší vláda zcela rezignovala na to se tímto problémem zabývat. Přitom stačilo provést relevantní komplexní soupis majetku, který nelze vydat,« uvedl poslanec. Vadí mu, že zákonodárci ani veřejnost se nedozvěděli při předložení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jak tehdejší vláda určila rozsah a ocenění církevního majetku, ani jak došla k číslům o jeho celkové hodnotě. »Celý rozsah majetku vráceného církvím nebyl nikdy řádně určen, ve své podstatě po něm ani nikdo nepátral a byl jen odhadnut, navíc dle nepřezkoumatelných a subjektivních kritérií, tedy nikoliv na základě nezpochybnitelných důkazů a řádné právní a ekonomické analýzy,« uvedl Grospič. »Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se zcela vymyká svojí formou, obsahem a především dikcí právním zvyklostem v rámci právního řádu České republiky,« konstatoval místopředseda ÚV KSČM.

Nestoudné, nehorázné, protiústavní…

K jakýmkoli předneseným argumentům však byli kritici normy hluší. Zdanění náhrad označili za nestoudné a protiústavní s ohledem na smlouvy, které stát uzavřel s církvemi v souvislosti s majetkovým vypořádáním. Novela podle nich relativizuje princip právního státu, je hrubým zásahem do majetkových práv a do právního systému samotného. Komunistům podle jejich oponentů nejde o zdanění církví, ale o vyvolání pocitu, že si církve majetek nezaslouží a že jej dostaly moc.

Podle předsedy klubu STAN Petra Holečka je zákon závažný a ovlivnil by český právní řád. »Protiústavnost spatřuji hlavně a dominantně v tom, že (návrh) narušuje právo legitimního očekávání těch, kteří mají peníze přijímat na základě uzavřených smluv,« řekl Zdeněk Hraba (za STAN). »Trvalo víc než 20 let, než se stát uráčil vrátit, co mu nepatří,« uvedl v debatě Patrik Kunčar (KDU-ČSL). Znechucení nad návrhem vyjádřil Tomáš Czernin (TOP 09). »Proč komunisté opět vymýšlejí, jak církvím uškodit?« zeptal se. Podle Pavla Fischera (za NK) je návrh nemravný a nestoudný. Miluše Horská z klubu KDU-ČSL normu označila za nehoráznost, kterou český právní řád nepamatuje. »Platit daň z ukradeného majetku je nehoráznost, to je bolševický přístup, který nemá obdoby,« uvedla.

Grospič věří, že dolní komora při opětovném posouzení novely, tu horní přehlasuje. »Rád bych vyjádřil přesvědčení, že Sněmovna v tom složení, v jakém podpořila tento zákon, když jej schvalovala, na něm setrvá,« uvedl. Připomeňme, že ve Sněmovně pro předlohu zvedlo ruku 106 ze 172 přítomných poslanců. Kromě KSČM ji podpořili zástupci ANO, SPD a ČSSD.

Rozhodne zřejmě ÚS

Předseda senátorského klubu KDU-ČSL Petr Šilar zopakoval, že pokud Sněmovna přehlasuje Senát a změnu zákona stvrdí, jeho strana je připravena podat návrh na zrušení předlohy k Ústavnímu soudu.

Stát by zdaněním mohl podle KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí. Církve by musely podle návrhu zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

(jad)