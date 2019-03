Polanka

Tedy přiznávám se, jsem masožravec, byť vůbec se v současné době nedivím vegetariánům. Mají totiž jistou výhodu, a tou je, že rozhodně neokusili maso přešlé salmonelou.

Jistě, samozřejmě že píši o současném téměř hlavním tématu, tedy masu z Polska. I to je však zavádějící, rozhodně nechci pomlouvat Polsko a jeho produkty, jako všude se najde někdo, kdo obchází pravidla a dělá něco prostě nedobře. Beru i to, že byť zde vysloveně o konkurenční boj nejde, tak mnohé firmy strachu z polských potravin velice rády využijí.

Co se mi ale líbí, je to, jak k celé kauze přistoupil polský národ. Když totiž polský ministr zemědělství začal vymýšlet protiopatření, aby od »šmejdů« odvedl pozornost, tedy konkrétně kontroly českého piva, tak Poláci ukázali, že jejich reprezentace rozhodně nevypovídá o inteligenci národa. Jistě, české pivo z velké části už dávno Čechům nepatří, stejně tak si nejsem jist, jestli polské masny jsou v polských rukou, ale jde o princip. Každopádně Poláci si z absurdnosti svého ministra udělali alespoň srandu a nabídli se dobrovolně k testování. Nedivím se jim a ukazuje to, že minimálně tento politik opravdu za své voliče nemluví. I v Polsku je jasné, že mluví spíš za pochybné masokombináty…

Zrovna čtu knihu Ve znamení kříže od Miroslava Grebeníčka. Hned zkraje je tam toho mnoho o Polsku, především co se týče církví a jejich brutálního vlivu na tamější společnost. Grebeníček ale vůbec nezatracuje polský lid, naopak. Právě vysvětluje, jak se společnost změnila a prelátům tu jejich agendu už moc nežere. Přesto je tam ale vliv církve obrovský.

Většina současných polských ministrů je pevně spjatá právě s církví a na ni napojené organizace, což možná vysvětluje, proč působí takto demagogicky. Lidé jim to ale už nežerou, stejně jako my se snažíme raději nežrat polské maso. Zůstává jen otázkou, proč je Poláci volí.

Tomáš CINKA