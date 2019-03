Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dotace odlehlým lékárnám

Dotaci na zajištění péče v hůře dostupných regionech letos dostane 58 lékáren, žádalo jich 113. Roční bonifikace bude až 600 000 korun.

Bonifikace byla součástí dohody o úhradách zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění pro letošní rok. Rozdělit bude možné až 48 milionů korun až 80 lékárnám. Žadatele posuzovala komise složená ze zástupců zdravotních pojišťoven. O vyplacenou částku se podělí pojišťovny podle toho, jaký je poměr jejich klientů v kraji. »Našli jsme funkční nástroj, jak podpořit dostupnost lékárenské péče i v hůře dostupných oblastech,« uvedl předseda komise, náměstek ředitele VZP David Šmehlík. Neúspěšní žadatelé se mohou do poloviny března odvolat, komise je pak posoudí znovu.

Kritéria pro přiznání dotace byla dohodnuta v polovině prosince na jednání pojišťoven a zástupců lékárníků. Peníze navíc dostane jen lékárna, která je jediná v obci, dojezdová doba k nejbližší další lékárně je více než deset minut a má smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Zároveň loni vydala méně než 28 000 balení léčiv na recept hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Asociace provozovatelů síťových lékáren navrhovala, aby dotace byla pro lékárny, které mají k další více než 20 minut. Lékárna by podle ní měla mít otevřeno aspoň 30 hodin týdně a mít obrat úhrad od zdravotních pojišťoven nižší než 500 000 korun měsíčně. Česká lékárnická komora (ČLnK) naopak chtěla peníze rozdělit mezi všechny lékárny, které jsou jediné v obci. Znamenalo by to pro každou asi 80 000 korun na rok. Podle spolku Vaši lékárníci CZ se měly rozdělovat i podle obratu společnosti, která lékárny provozuje.

Podle dřívějšího vyjádření ministerstva zdravotnictví není situace na trhu nijak dramatická. V letech 2016 a 2017 podle něj nezanikla ani jedna lékárna v místě, kde by vůbec nebyla jiná lékárna, a v roce 2015 zanikly takové nanejvýš tři.

V Česku je zhruba 2500 lékáren, na jednu připadá asi 4000 obyvatel. Podle dřívějšího průzkumu České lékárnické komory je nyní 83 obcí s počtem obyvatel mezi 2000 a 5000, kde lékárna chybí. Všechny mají podle asociace ale dostupnost k další lékárně ve větší obci do 20 minut, kromě čtyř jsou dostupné do 15 minut. Ze zákona musí být dostupné všude do 35 minut.

