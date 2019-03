Ilustrační FOTO - Pixabay

Nepromyšlené nápady ANO ohrožují zdravotnictví

Ministerstva financí a zdravotnictví plánují změny ve financování zdravotnictví, zatím se však jejich pohledy rozcházejí. Zatímco resort financí by nejraději platby státu úplně zrušil, vedení ministerstva zdravotnictví by je rádo navyšovalo.

O plánu ministerstva financí, podle něhož by po zrušení superhrubé mzdy stát přestal platit zdravotní pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané a zvedly by se zdravotní odvody zaměstnancům a zaměstnavatelům, informovala ČT. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nápad na změnu financování zdravotnictví představuje »interní materiál«, o němž diskutuje ANO a vládní koalice a který není určen ke zveřejnění. »Je to v rámci našich slibů snižovat daně a je to v rovině úvah,« řekl novinářům. Podle něj jsou platby státu ve srovnání s jinými zeměmi unikátní.

Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (ANO) má však tentokrát jiný názor. »Náš návrh je odlišný, a to je automatická valorizace plateb za státní pojištěnce,« řekl ČTK.

Neodpovědný hazard s pacienty

KSČM nápad zrušit státní platby a také způsob, jak se o tak závažné věci dovídá veřejnost, kritizuje. »Je alarmující, že příprava takto závažné změny ve financování zdravotnictví vyšla na světlo světa díky novinářům a nebyla předem konzultována s experty celého politického spektra,« řekla našemu listu stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. Zdůraznila, že KSČM naopak dlouhodobě navrhuje - a nyní opakovaně předložila návrh zákona do Sněmovny - pravidelnou a hlavně automatickou platbu za tzv. státní pojištěnce jako jediného skutečně účinného prostředku na zajištění předvídatelnosti příjmů do veřejného zdravotního pojištění. »Záměr ministerstva financí považuji za neodpovědný hazard s pacienty České republiky, protože by tyto nezbytné příjmy byly v případě hospodářských recesí a krizí výrazně ohroženy,« dodala Marková. Současný daňový mix je podle ní pro systém zdravotnictví nejvýhodnější, stát má tak možnost v případě potřeby, například jako v době krize po roce 2009, systému účinně pomoci. Na tom se shoduje většina expertů. »Nepromyšlený« nápad ANO je podle Markové ohrožující o to více, že v souvislosti se stárnutím populace a pokrokem medicíny budou nároky na množství finančních prostředků ve zdravotnictví neustále narůstat. »Místo vymýšlení nebezpečných teorií by mělo vládnoucí Hnutí ANO předložit konkrétní opatření, jak dostat více peněz do zdravotnictví aspoň na úroveň vyspělých evropských zemí. Zdravotnictví totiž stále chybí potřebné finanční prostředky na investice, obměnu techniky, na odpovídající odměňování a udržení zdravotního personálu i na moderní léky,« dodala stínová ministryně.

Scestný návrh

S přenesením zátěže ze státu na zaměstnance, zaměstnavatele a živnostníky nesouhlasí ani další strany. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek označil nápad za scestný. »Státních pojištěnců je 60 procent. Když za ně stát přestane pojistné platit, logicky už to nebudou pojištěnci. Navíc není fér nutit čtyři miliony občanů, aby hradili zdravotní péči nejen sobě, ale šesti dalším milionům,« uvedl. Podle Pirátů pokud by stát přestal pojistné platit, vzdal by se nepřímého vlivu na financování péče, zvedla by se daňová sazba o víc než pět procent a ČR by dál patřila k zemím s nejvyšším zdaněním práce. Proti jsou i odbory. »Stát má jasné povinnosti. Ne, že je za něj bude plnit někdo jiný. Tohle by představovalo ohrožení. Buď je to úmyslný, nebo neúmyslný pokus o destabilizaci systému,« řekl ČTK předák ČMKOS Josef Středula.

Stát letos za svého pojištěnce odvádí 1018 korun. Loni to bylo 969 a předloni 920 korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro živnostníky letos činí 2208 korun a pro lidi bez zdanitelných příjmů 1803 korun. Loni to bylo u živnostníků 2024 korun a pro osoby bez příjmů 1647 korun.

