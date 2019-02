Kim Čong-un. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trumpovi na summitu vydírání neprošlo

Dvoudenní summit Spojených států a Severní Koreje v Hanoji skončil předčasně a bez dohody.

Americký prezident Donald Trump za důvod označil požadavek Pchjongjangu, aby byly zrušeny všechny sankce proti KLDR. Šéf Bílého domu nicméně zároveň na tiskové konferenci hovořil o pokroku při jednání, zatímco severokorejská strana průběh vrcholné schůzky nekomentovala.

V Hanoji mělo být podepsáno společné prohlášení, ceremonie se však neuskutečnila. Stejně tak byl zrušen plánovaný společný oběd státníků.

»Někdy musíte z jednání odejít, a to byla ta chvíle,« poznamenal šéf Bílého domu na tiskové konferenci po summitu. »(Kim Čong-un) má určité představy, které ale neodpovídají našim představám,« vysvětloval Trump. Postoje obou stran jsou přesto podle něj »bližší« než před rokem. »V tuto chvíli jsme se ale rozhodli z jednání odejít,« dodal.

Podle amerického prezidenta vyjádřil Kim Čong-un ochotu uzavřít nejvýznamnější severokorejské jaderné zařízení v Jongbjonu. Výměnou chtěl zrušení všech protiseverokorejských sankcí, což americká strana odmítla. Cílem Spojených států je celkové jaderné odzbrojení Severní Koreje a příslušné dokumenty byly podle Trumpa připraveny k podpisu. I bez dohody nicméně severokorejský vůdce podle Trumpa slíbil, že nebude pokračovat v jaderných a raketových zkouškách.

O summitu bez dohody jako první informovala mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Zároveň ale uvedla, dvoudenní schůzka byla konstruktivní. »V tuto chvíli nebylo dosaženo žádné dohody, týmy obou zemí se však těší na setkání v budoucnu,« konstatovala v prohlášení Sandersová.

Králíci v klobouku chyběli

Za normálních prezidentů se summity obvykle dohadují dlouho dopředu, píše list New York Times. Prezidenti vytahují králíky z klobouku až potom, co diplomati králíky do klobouku trpělivě naženou. Trump ale neměl nikdy dost trpělivosti na mravenčí diplomatickou práci a místo toho přehnaně spoléhá na osobní vztahy. Jeho přesvědčení ho ale tentokrát očividně zklamalo. Kolaps hanojského jednání také ukazuje, jak se Trump v Singapuru pletl. Nepochopil, že denuklearizaci Kim chápe jinak než USA. Aniž dostal cokoli srovnatelného, Trump věnoval Kimovi na summitu velkoryse legitimitu, když ho ve středu označil za přítele, uvedl list.

(čtk)