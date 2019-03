FOTO - zemanmilos.cz

Prezident si na sjezdu ČSSD rýpnul do vedení strany

Prezident Miloš Zeman promluvil na 41. sjezdu ČSSD, kam byl pozván a ze kterého by mělo vzejít nové vedení strany. Ve svém projevu chválil i kritizoval. Kritiky se dočkalo směřování strany a nepřímo se obul i do ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Na druhou stranu chválil některé komunální politiky a přislíbil svůj hlas při volbách do Evropského parlamentu.

Nejvýraznějším poselstvím projevu prezidenta Miloše Zemana k delegátům sjezdu bylo upozornění na odchýlení politiky strany od svých tradičních voličů. Strana má potenciální voliče mezi miliony zaměstnanců i seniorů. »Nezlobte se na mě, že to řeknu s jakousi nadsázkou, někdy jsem měl dojem, že sociální demokracie je spíše spoluorganizátorem pochodu Prague Pride, než stranou práce. Nicméně nemám nic proti tomu, aby nejrůznější menšiny byly ve vašem programu zahrnuty, jenom bych vás prosil, abyste nezapomínali pro menšiny i na většinu. Na většinu, která čeká na vaše slova, na vaši nabídku, na vaše politiky a především na váš program, kterým máte hájit jejich zájmy.« řekl prezident.

Pochválil pro mnohé členy ČSSD spornou vládní koalici s hnutím ANO i to, že se pro ni nakonec dříve rozhádaná strana i díky referendu mezi svými členy rozhodla. »Vzpomeňte si, jak jsem vám citoval Rudolfa Bechyně, suchá je skýva opozice. Myslím si, že jste zaznamenali už první úspěchy díky činnosti ve vládě. Jako příklad bych uvedl zrušení karenční doby.« dodal Miloš Zeman.

Upozornil také na odklon od veřejného mínění a nerespektování preferenčních hlasů při volbách. »Politik, který nedokáže oslovit voliče a nejenom členy, není a nemůže být dobrý politik. Vy máte dobré politiky, a málo si jich vážíte.« řekl Zeman s tím, že vyzdvihl volební úspěchy komunální politiky. Jmenoval starosty Petra Víchu, Jana Birkeho a Michala Šmardu, ale i Jiřího Zimolu a hejtmana Jiřího Běhounka.

»Druhá strana mince jsou dvouprocentní výsledky některých organizací. A předsedové těchto organizací mají tu odvahu kandidovat na nejrůznější funkce, místo aby rezignovali a uvolnili místo schopnějším. Jistě víte, o kom mluvím, ale protože jsem zdvořilý člověk, nikoho jsem nejmenoval.« dodal prezident. Nepřímo se tak obul do ministra zahraničí Tomáše Petříčka, kterého Zeman kritizuje dlouhodobě. Ten v komunálních volbách na Praze 7 propadl, když tam ČSSD nedosáhla ani na dvě procenta.

»Milí přátelé, každý host má přinést nějaký dárek, když je pozván, proto jsem se rozhodl, že v blížících se volbách do Evropského parlamentu budu volit ČSSD,« prohlásil na sjezdu Zeman. Strana, kterou dříve vedl, podle něj má šanci při volbách do Evropského parlamentu na úspěch. »Teď už zbývá úplná maličkost, to jest získat alespoň několik set tisíc dalších hlasů, aby sociální demokracie zaujala důstojné místo, neboť by bylo zahanbující pro nejstarší českou politickou stranu, aby ji předstihly strany, které se teprve etablují na české politické scéně, například Piráti.« dodal prezident.

