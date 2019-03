FOTO - Pixabay

Venezuela na půdě Rady bezpečnosti OSN

V Radě bezpečnosti OSN ve čtvrtek neprošly dvě rezoluce o Venezuele. První, navržená Washingtonem, vyzývala k uspořádání »svobodných« prezidentských voleb v jihoamerické zemi. Zamítly ji ale Rusko, Čína a JAR. Druhou rezoluci navrhla Moskva, jež podporuje venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a snahy USA vyvolat a provést ve Venezuele politický převrat označuje za vměšování do vnitřních záležitostí země.

Pro návrh USA, které spolu s dalšími zeměmi podporují venezuelskou opozici ve snaze svrhnout levicového legitimního prezidenta Madura, hlasovalo devět států RB OSN a tři se zdržely. Pro ruský návrh byly čtyři země, sedm bylo proti a čtyři se zdržely. USA spolu s více než padesátkou zemí světa uznaly letos prezidentem (samozvaným) předsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa. Ten se 23. ledna během protivládních demonstrací v Caracasu prohlásil dočasným prezidentem s cílem uspořádat »svobodné prezidentské volby«.

Guaidó ve čtvrtek navštívil Brazílii. Po setkání s tamní hlavou státu Jairem Bolsonarem, který se označuje za jihoamerického Donalda Trumpa, jehož obdivuje, uvedl, že opozice se bude dál snažit dostat do země »humanitární pomoc«. Tyto snahy Maduro označil za pokus USA o vojenskou intervenci. Včera jednal v Paraguayi.

Americké bojůvky

Madurova vláda v těchto dnech vyvíjí diplomatické úsilí. Viceprezidentka a šéfka venezuelských tajných služeb Delcy Rodríguezová včera v Moskvě jednala s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Rusko poskytuje Venezuele půjčky a potravinovou pomoc. Ruská diplomacie také viní USA, že připravují vojenskou intervenci do Venezuely. Rodríguezová po jednání s Lavrovem na tiskové konferenci obvinila Spojené státy, že ve Venezuele budují ilegální ozbrojené bojůvky. »USA vytvářejí tradičně teroristické skupiny, to pro nikoho není žádné tajemství. Chtějí svět destabilizovat,« uvedla. Ve Venezuele se to ale podle ní Američanům nepovede, protože národ je semknutý jako nikdy. Lavrov v této souvislosti upozornil, že plány USA na ozbrojený vpád do Venezuely se neuskuteční, pokud je nepodpoří sousední země Kolumbie a Brazílie. »Slibují, že v žádném případě plány nepodpoří. Pokud slib dodrží a budou pevně stát na svém stanovisku, tak se snad americké plány neuskuteční,« uvedl ruský šéf diplomacie. Podotkl ale, že vzhledem k dosavadní politice USA »je možné všechno«…

Kšeft s Washingtonem

Lavrov také médiím sdělil, že Spojené státy se v nejbližší době chystají nakoupit v jisté východoevropské zemi zbraně, které pak hodlají dopravit do blízkosti Venezuely. Jméno státu, kde se má nákup uskutečnit, ruský ministr neprozradil. V nejmenované zemi chce Washington nakoupit mobilní protiraketové střely, minomety, pušky a další druhy zbraní, prohlásil Lavrov s odvoláním na »přicházející informace«. Na místo určení, které rovněž neupřesnil, má podle jeho slov zásilku dopravit letecká společnost postsovětského státu »absolutně poslušného Washingtonu«. Stát nepojmenoval, ale v minulých dnech se už v této souvislosti objevily v médiích informace, že jde o Ukrajinu.

(ava, čtk)