Haló noviny/Jiří ZIKMUND

Lesníci: Kůrovcová kalamita eskaluje

Škody na smrkových porostech kvůli kůrovci jenom v ceně dříví můžou do budoucna přesáhnout 500 miliard korun, tedy více než třetinu současného státního rozpočtu. Tvrdí to signatáři tzv. Lesnické výzvy, pod kterou se podepsali vlastníci nebo správci 75 procent plochy českých lesů a více než 60 % vlastníků dřevozpracovatelských kapacit.

Zhruba polovinu lesů v ČR vlastní stát, přes Lesnicko-dřevařskou komoru je pod výzvou podepsaný i státní podnik Lesy ČR.

Lesníci dále uvedli, že letos by potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun. Ve státním rozpočtu je na příspěvky na hospodaření v lesích 1,15 mld. Kč, proti loňsku dvojnásobek. Kromě toho signatáři požadují změny legislativy a chtějí vyhlášení krizového stavu.

Jen letos dosáhnou škody v lesích způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou 30 mld. Kč, odhadl think tank Czech forest a sdělil to za něj Jan Příhoda. Loni měla být v lesích škoda za 20 mld. Kč, letos se tak zvýší o polovinu. Vlastníci lesů se podle think tanku už dostali do existenčních problémů, nemají peníze na další boj s kalamitou a zalesňování ploch, kde kůrovec stromy zničil. Loni podle odborníků kůrovec zdevastoval na 50 000 hektarů lesa.

Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého se nyní připravují pravidla nové podpory pro zajištění péče o lesní porosty do 40 let věku. Podpora se ale bude muset notifikovat u Evropské komise.

Státní podnik Lesy ČR letos odhaduje meziroční nárůst těžby kůrovcového dřeva o asi dvě třetiny na více než deset milionů metrů krychlových. Dřevo z kůrovcové kalamity by se tak na celkové letos odhadované těžbě kolem 12,5 mil. m3 podílelo 80 %, uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Nejhorší situace je na severní Moravě, Vysočině a v Jihomoravském kraji. Klíčové pro boj s kůrovcem bude podle Jouklové zajištění kapacit na zpracování kůrovcem napadeného dříví a na těžbu.