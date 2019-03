FOTO - archiv

Jsem unavená. Konec sezony se blíží, není se na co šetřit, říká Sáblíková

Předposlední závod sezony a poslední boj o medaile čeká dnes a zítra rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, která se představí na mistrovství světa ve víceboji v Calgary. Jednatřicetiletá hvězda dlouhých tratí bude v Kanadě obhajovat stříbrnou medaili z předloňského šampionátu v Hamaru.

Hlavní závody sezony jste zvládla zlatě. Na začátku února v Inzellu jste ovládla trojku a pětku na světovém šampionátu na jednotlivých tratích. Jaké máte cíle v Calgary?

Konkrétní cíle si nedávám. Získala jsem v Inzellu dvě zlaté medaile, což jsem sama nečekala. Až po skončení mistrovství jsem si naplno uvědomila, co se mi povedlo. Byla to neskutečná euforie, když jsem si pročítala všechny zprávy, které mi přišly. Parádní pocit. Každopádně mě výsledky nadchly a uklidnily. Dokázala jsem, že se pořád můžu měřit s nejlepšími, i když už nejsem nejmladší. A to je příjemné.

Do zámoří jste odletěla týden po šampionátu v Německu. Jak proběhla aklimatizace?

Do zámoří jsem se přesunula včas, abych nebyla bez ledu a mohla přímo v Calgary trénovat. Bylo to jako na houpačce. Jeden den jsem byla v pohodě, druhý den bylo všechno obráceně. Nic jsme ale nepodcenili. Už jsem si zvykla a je to v pohodě.

V jakém jste celkově rozpoložení?

Mám natrénováno, cítím se dobře, ale je to víceboj, což je úplně jiný závod než všechny ostatní. Začíná se pětistovkou a o mně se ví, že nejsem sprinterka. Už teď je mi jasné, že pětistovka bude trápení. Jakmile se nepovede, tak je to ztracené. U mě je to vždycky na téhle trati loterie.

Na lednovém ME ve víceboji v Collalbu jste získala stříbro a s nejkratší tratí se vyrovnala dobře!?

Pokusím se ji zajet tak, abych i po ní měla reálnou šanci myslet na slušné umístění. Přála bych si, aby se mi jely dobře dlouhé tratě. Když jsou ideální podmínky, led v Calgary patří k nejrychlejším na světě, takže se teoreticky dají očekávat hodně dobré časy. Už dopředu je jisté, že to bude hodně bolet.

Trenér Novák avizoval, že budete v Calgary atakovat světový rekord na 5000 metrů…

Nebudu lhát, jsem unavená. Ale konec sezony se blíží, není se na co šetřit. Čtyři závody ve dvou dnech, to bude masakr, ale je to každý rok stejné, nějak se s tím poperu. Konkurence je obrovská a závodnice hodně vyrovnané. Jedna věc se u mě ale nemění. Nevzdávám se předem a chci na ledě nechat všechno, tak to bude i tentokrát.

