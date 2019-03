Brusel nás chce trestat za kontroly masa

Maso od neznámých krav, které chybějí v systému registrace a evidence, »bylo získáno při loupežné činnosti jistého Rumcajse, který to dělal pro Manku a Cipíska«, vzkázal včera polský ministr zemědělství Ardanowski na Twitteru určeném šéfovi českého resortu zemědělství Miroslavu Tomanovi, jehož vyzval, aby zanechal kousavých poznámek.

Aféra polského masa však pokračuje. Mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček včera sdělil, že polského kuřecího masa ze stejné šarže jako maso, v němž veterináři zjistili salmonelu, se do České republiky dostalo celkem 4515 kg.

Ovšem Evropská komise v dopise zaslaném v pondělí českému ministrovi zemědělství Tomanovi požádala o ukončení českých opatření ke konci tohoto týdne. Komise došla k závěru, že zavedené kroky se »zdají být nepřiměřené incidentu«, uvedla včera její mluvčí Anca Paduraduová. Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda Česko výzvu odmítne. »Pokud Polsko přijme vhodná legislativní opatření, která zabrání pochybení, jako je nelegální porážka nebo kontaminované maso, jsme připraveni mimořádné kontroly zrušit,« řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Podle něho Poláci avizovali, že do konce března přijmou kroky, kterými by se veterinární dozor měl zlepšit.

Dopis komise do Prahy končí upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží komise věc do deseti dnů členským státům na jednání Stálého výboru pro potraviny EU. Ten by následně mohl v hlasování rozhodnout o tom, že Česko musí přijaté kroky zrušit. Podle Semeráda bude až na hlasování členských států, zda česká opatření skončí, zatím výzva komise není právně závazná. Pokud by se veterináři rozhodli opatření nerušit, nejspíš by ze strany Evropy přišly sankce.

Ministr Toman se ve středu setká v Bruselu s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem. Měli by jednat o požadavcích Evropské komise na ukončení mimořádných kontrol polského hovězího masa. »ČR neustoupí od těch mimořádných veterinárních opatření,« řekl včera Toman. Podle něho je přednější ochrana spotřebitele. Zesílené kontroly SVS nejsou podle něho zaměřené jenom na Polsko, ale celkově na dovážené potraviny.

Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na český trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích, platí od minulého čtvrtka. Vyvolal je nález salmonely ve zhruba 700 kilogramové zásilce hovězího z Polska. Kde závadné maso skončilo, veterináři zjistili do pátku. V pondělí se ale ukázalo, že do Česka bylo ze stejné šarže masa dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího. Toto maso veterináři postupně našli do dneška. Část z něj už byla zkonzumována.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou.

(ng)