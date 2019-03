FOTO – Tonda TRAN, Roman SLUKA a Muzikál Galileo

S Elin nejen o Bohemia Voice 2019

S blonďatou pěvicí, herečkou a producentkou Elin Špidlovou jsme si na tomto prostoru povídali již dvakrát. Jenže ono je v jejím případě, a zejména kvůli její formaci Bohemia Voice, pořád o čem. Takže letos, po přibližně 2,5 letech nám dovolte v načaté (nikdy nekončící?) konverzaci pokračovat…

Jak víme, Bohemia Voice je vokální kvartet, který belcantovou technikou a především s novými aranžemi upravenými speciálně pro toto ojedinělé těleso interpretuje světové evergreeny, často se svým českým textem. Váš repertoár je ale ještě daleko bohatší. Kdo v týmu vymýšlí, s čím v tu kterou sezonu vyjdete ven. Je to čistá demokracie, tu a tam se zdravě pohádáte, nebo prostě rovnou rozhoduje frontman? Tj. vy?

Dramaturgii kvartetu i časovou osu, kdy přijdeme s novým programem, dělám já. Je to nejdřív intuitivní proces, který často dává smysl až za nějakou dobu. Jako například nápad na naši aranž české hymny, kterou jsme např. zpívali před rokem na Staroměstském náměstí, když se dvojnásobně zlatá Ester Ledecká vrátila z olympiády, nebo třeba Barcelona dua Mercury-Caballe, která je teď zase velmi aktuální. Takhle bych mohla pokračovat a jsem moc vděčna kvartetu, že mi dává volnost.

Nejžhavější novinkou vašeho kvartetu je debutové album Vánoce s Bohemia Voice s takovými peckami jako When You Believe z Prince Egyptského, Země má z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka, část Largo, či slavný hit Padá sníh (Let it Snow). Kostelní křest CD provázel koncert nazvaný Sváteční pohlazení. Co jste si z něj odnesla nejvíc právě vy?

Spoustu pozitivních emocí a prožitek z toho, že když všichni v lásce táhnou za jeden provaz, lze toho hodně vytvořit. Jsem šťastná za to, že se kolem Bohemia Voice tvoří tým, na který se mohu spolehnout a který obohacuje naši tvorbu. Nejvíce radosti mi ale přináší naladění se s posluchači na jednu frekvenci, díky které na koncertech vzájemně prožíváme silné okamžiky.

Co na albu je podle vás největší pecka. A jak se snáší písňové hity s klasickými kusy z instrumentálních či operních děl?

Myslím, že album je zajímavé právě tím, že je tak pestré. Na nic si přitom nehraje. Taková Tichá noc je plně v souladu s Nella Fantasia od Ennia Morriconeho. Já osobně miluju rychlou verzi Rolniček - Jingle Bells. Mimochodem je podle verze Barbry Streisand z roku 1967.

Další novinkou je tzv. český program, který právě zkoušíte, v jehož rámci uslyší vaši fanoušci osobnosti jako Dvořák, Janáček, Martinů a další. Kdo budou ti další?

Náš první český program je takové naše poděkování ČR. A popřání hodně zdraví do dalších 100 let republiky.

Navazujeme na díla českých autorů. Hudební skladatel a aranžér Tomáš Ille, který spolupracuje s nejlepšími orchestry světa, nám na míru písně zaranžoval. Píše pro nás i původní skladbu. Postupně bych chtěla program rozšiřovat. V tuto chvíli má název České a moravské lidové inspirace a premiéru bude mít v červnu v nádherné Hodovní síni letohrádku Hvězda.

Když jsme se spolu bavili naposledy, tak jsem se ptal právě na to, proč zpíváte hlavně anglicky, resp. v jiných jazycích. Teď tedy přichází čistě české období?

Hudba Bohemia Voice vychází z nejlepší hudby, která byla napsána. Ať je to Barbra, Ella Fitzgerald, Leonard Bernstein a k tomu nejlepšímu celosvětově patří třeba i hudba Antonína Dvořáka.

Bohemia Voice se rádi vyjadřují k vážným aktuálním tématům ve společnosti. Proto si prostě občas dovolíme na jednom koncertě i přesah někam jinam.

+* V poslední době jste se věnovali hodně zmíněnému Bernsteinovi. Na toho jste přišli jak? Přece jen mohl stejně tak dobře padnout také Andrew Lloyd Webber, ale i jiní velikáni?

Leonard Bernstein je stejně jako Ennio Morricone prototyp crossoveru v hudbě. Oni díky tomu, že tvořili napříč žánry, oslovovali obrovskou skupinu lidí. Jejich hudba je nesmrtelná a budeme z ní jako lidstvo ještě dlouho čerpat inspiraci ve všech hudebních žánrech.

Už jste naznačila, že teď je zase extrémně populární Freddie Mercury se svými Queeny – i proto, že s oscarovým Bohemian Rhapsody dělá tak trochu reklamu i nám. Chytíte zase příležitost za pačesy?

Vidíte, jak se lidé nemohou nabažit hudby, která se jich dotýká… Hity Queenů jsou velmi propracované, ne jednoduché a využívají škálu hudebních prostředků pro gradaci. Žádné sloka-refrén-bridge-sloka! Přes to jsou to hity. Obdivuju je.

A ano, na květnovém koncertě v Ostravě zazní hned několik a cappella hitů Queenů. A samozřejmě taky oscarové Shallow (úsměv).

Přejděme k zakladatelce a frontmance BV. Díky Galileovi Janka Ledeckého se vracíte i na muzikálová prkna. Jak si návrat tohoto revolucionáře užíváte? A jaký je rozdíl mezi uváděním před 15 lety v Kalichu a nyní na velkém jevišti Divadla Hybernia?

Velké jeviště muzikálu prospělo. Minimalistická moderně renesanční scéna Šimona Cabana se dokázala pořádně nadechnout. Život Galilea Galilei provází téma, které je ve společnosti teď hodně aktuální. Boj dobra se zlem. Pravda vs. lež.

Kde máme jistotu, že pravda zvítězí? V pohádce. Třeba na příkladu Galilea Galilei je vidět, že pravda může být rehabilitována až po 350 letech…

Hrát v muzikálech Janka Ledeckého si užívám vždy. Janek umí napsat prototyp ženské postavy. A mě to pak baví hrát.

Už od Hamleta, ano. Kdo všechno/co všechno se v Galileovi/kolem Galilea za těch 15 let změnilo? Kromě toho, že Janek Ledecký má doma unikátní olympijskou dvojvítězku Ester?

Ano, na dětech je vidět, jak stárneme a jak sílu přebírá další generace. Jsme starší, snad moudřejší?

Překvapilo mě, jak se na muzikál všichni původní herci těšili. Moc si to společně užíváme.

Tři důvody, proč právě Galilea by hudby a divadlamilovný posluchač a divák neměl vynechat?

Silný aktuální příběh, pak chytlavost písní Janka Ledeckého se spoustou detailních informací o životě Galilea Galilei a Giordana Bruna. A prý je to nejhvězdnější muzikál českého ranku.

Na co se v souvislosti s krásnou a skvostně zpívající zasloužilou mámou (doma i v práci) Elin Špidlovou můžeme ještě těšit?

Vy jste na mě laskavý (úsměv). Je toho víc, ale zůstanu u formace. S kvartetem budeme dál tvořit Bohemia Voice - Český hlas. Kromě nového českého programu nás ale na podzim čeká program s filharmoniemi nazvaný Ve jménu lásky. Bude složen z nejkrásnějších písní vyjadřujících láskyplný cit. Posluchači uslyší love songy, písně o lásce mateřské, k Bohu, k vlasti i k planetě. Premiéra bude 18. listopadu ve Zlíně s Filharmonií Bohuslava Martinů.

Jak relaxujete? Sice jste pořád stejně mladá jako dřív, ale 20 už vám přece jen není, takže tu a tam je potřeba vypustit (nejen páru)…

(Smích). Relaxuji sportem - tenisem, běžkami, plaváním, jógou, meditací, prací na sobě…

Kam letos se svými blízkými pojedete na dovolenou?

Nejbližší dovolenou bude to, že čtyři dny budu sama doma a poklidím, doufám, resty za celý rok.

V létě chceme zase jet karavanem. Zdá se, že tentokrát na Korsiku. Moc se těším!

Roman JANOUCH