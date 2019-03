Lukašenko znovu kandiduje

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko se příští rok bude už pošesté ucházet o nejvyšší ústavní funkci. Kandidaturu v prezidentských volbách 2020 včera oznámil na tiskové konferenci v Minsku.

Lukašenko je ve funkci od roku 1994 a spolu s kazašským prezidentem Nursultanem Nazarbajevem je prezidentským veteránem postsovětského prostoru. »Vše bude podle zákona. S přihlédnutím k mému nynějšímu stavu a vzhledem k situaci země a vztahu lidí k mé osobě, nemohou na místo prezidenta nekandidovat,« řekl novinářům. Přesné datum prezidentských voleb oznámí během několika příštích měsíců.

Ani kopějku

Hlava Běloruska také včera uvedla, že Bělorusko příští rok prodlouží smlouvu s Ruskem o bezplatném fungování dvou ruských vojenských základen na běloruském území. »Na běloruském území jsou dvě ruské základny. Kolik za ně Rusko platí? Nic. Doslova za rok bude zapotřebí uzavřít novou smlouvu. Jak říkám, od Rusů nevezmeme ani kopějku,« prohlásil běloruský prezident. Rusko má v Bělorusku základny s radarovou stanicí a komunikačním centrem pro námořní síly. V roce 2009 se země dohodly na zřízení společné protivzdušné obrany. Ruská armáda začala na konci roku 2013 využívat běloruskou leteckou základnu v Baranavičy na západě země, záměr Moskvy vybudovat v Bělorusku vlastní leteckou základnu Minsk odmítá.

Nová společná měna

Včera také Lukašenko připustil vytvoření nové společné měny, jejíž emisní středisko by mohlo být v Rusku. »Jsme pro. Bude to samozřejmě rubl, vy máte rubl, my máme rubl. Ale nebude to ruský ani běloruský rubl, bude to náš společný rubl,« vysvětlil prezident své měnové záměry. »Kde bude emisní centrum, není důležité. Ať je to v Petrohradu, narodil se tam Putin,« vzkázal Lukašenko do Moskvy. Svou orientaci na spolupráci s Ruskem minský režim nezmění, potvrdil prezident. »Na Západě nás nečekají, nepotřebují nás tam. Příkladem je Ukrajina. Mohou nás ale velmi silně zneužít proti Rusku. Tohle zneužívání nás už unavuje. Nutí nás jít tam, kam nechceme. Jsme vzdělaní lidé a budeme se chovat podle toho,« konstatoval Lukašenko.

(ava, čtk)