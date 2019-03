Porošenko na tapetě

Několik stovek demonstrantů se ve čtvrtek v Kyjevě domáhalo odvolání prezidenta Petra Porošenka kvůli zpronevěře prostředků na obranu země, z účasti na níž ho viní. Uvedla to agentura AP.

Porošenko, který se uchází v prezidentských volbách na konci března o znovuzvolení, se ocitl pod palbou kritiky poté, co média odhalila, že Porošenkův spolupracovník má být zapleten do aféry okolo rozkrádání peněz na obranu země. Podle AP jde o další ránu Porošenkově popularitě, hroutící se kvůli zkorumpovanosti úřadů a ekonomickým potížím. Porošenkova soupeřka ve volbách, expremiérka Julija Tymošenková využívá obvinění k volání po prezidentově odvolání. »Kandidátů je hodně, ale jen jeden je záškodník,« stálo na transparentech demonstrantů v narážce na heslo Porošenkovy kampaně »Kandidátů je mnoho, ale jen jeden je prezident«. Z Porošenkova sloganu si dělá legraci i černý kůň prezidentských voleb, komik Volodymyr Zelenskyj, který v průzkumech předstihl Porošenka i Tymošenkovou. Na Facebooku poznamenal, že »kandidátů je hodně, ale jen jeden určitě půjde sedět do vězení«.

Podle poznatků investigativních žurnalistů z portálu Bihus.info se kradlo ve státních zbrojovkách a stát přišel o čtvrt miliardy hřiven (asi 200 milionů Kč). Do systému byla prý zapojena i firma vlastněná Porošenkem. Porošenko obvinění popřel a nařídil prokurátorům věc vyšetřit. Parlament vytvořil vlastní vyšetřovací komisi. Ukrajinu také zaskočilo středeční rozhodnutí ústavního soudu zrušit právní normu požadující od politiků, aby prokázali, že svůj majetek nabyli legálně. Podle ústavního soudu protikorupční zákon o trestní odpovědnosti za nezákonné obohacování porušoval presumpci neviny. Ukrajina tuto právní normu přijala v roce 2015 pod tlakem Mezinárodního měnového fondu a Evropské unie. Obě instituce podmiňovaly finanční pomoc Ukrajině důraznějším bojem proti korupci. Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis během čtvrteční návštěvy v Kyjevě vyjádřil znepokojení nad tímto rozhodnutím. »Musíme zjistit, čeho přesně se týkaly obavy ústavního soudu a jak to ovlivní účinnost boje proti korupci,« řekl. Zelenskyj rozhodnutí ústavních soudců ostře kritizoval a prohlásil, že »končící vláda se rozhodla odejít s tím, co ukradla lidem a armádě«.

(čtk)