Návrhy na změny zdravotního pojištění zřejmě neprojdou

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dál trvá na svém návrhu spojit zrušení tzv. superhrubé mzdy s reformou zdravotního pojištění. Uvědomuje si ale, že s tímto záměrem narazí a pravděpodobně se jí ho nepodaří prosadit.

Podle záměru ministerstva financí by se zvýšily odvody za zdravotní pojištění ze strany zaměstnanců a zaměstnavatelů. Současně by stát přestal platit odvody za děti, seniory a nezaměstnané, tedy za tzv. státní pojištěnce. Stát by tak ušetřil přes 70 miliard korun ročně.

»Trvám na dokončení debaty, cítím, že bude velmi komplikovaná. Ale stojím si za tím, že ten návrh má smysl,« řekla ministryně ve včerejších Otázkách Václava Moravce v ČT. Zároveň připustila, že uskutečnit tento záměr bude velký problém. »Uvědomuji si, že ho možno neprosadím,« řekla Schillerová. Pokud její návrh, který označila za pracovní, neprojde, nedává podle ní smysl rušit od roku 2021 superhrubou mzdu.

Je zřejmé, že návrh nezíská podporu politických stran. »Stát by neplatil nic a tato zátěž by se přenesla na zaměstnance a živnostníky, je to nefér,« řekl v pořadu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. TOP 09 chce podle něj přeložit vlastní protinávrh. »Stát dnes za své pojištěnce platí čtyřikrát méně, než odvádí zaměstnanec se zaměstnavatelem z průměrného platu. Navrhujeme snížení zdravotního pojištění a zvýšení plateb státu za důchodce a děti. Zvýší se tak čistá mzda, sníží cena práce a pojistné částky budou férovější,« uvedl.

Nepromyšlený nápad

O záměru ministerstva financí se debatovalo také v Partii na Primě.

Místopředseda SPD Radim Fiala uvedl, že jeho strana podobný návrh nikdy nepodpoří, protože by to ublížilo hlavně zaměstnancům a živnostníkům.

Proti záměru ministryně se již v minulých dnech postavili také zástupci KSČM. »Záměr ministerstva financí považujeme za neodpovědný hazard s pacienty České republiky. Právě tyto nezbytné příjmy by byly v případě hospodářských recesí a krizí výrazně ohroženy,« uvedla pro náš list stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Jde podle ní o nepromyšlený nápad. Místo vymýšlení nebezpečných teorií by podle ní mělo hnutí ANO předložit konkrétní opatření, jak dostat více peněz do zdravotnictví aspoň na úroveň vyspělých evropských zemí.

Podle stínového ministra financí KSČM Jiřího Dolejše si je především třeba odpovědět na otázku, zda by státní pojištěnci měli dál garantovanou zdravotní péči tak, aby byla dál dostupná pro všechny.

Záměru se na Primě zastal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). »Neberte to, jako že to je oficiální návrh ANO. To je interní věc k diskusi, která prozatím není ani ke koaličnímu jednání. Tady už se o tom hovoří, jako kdyby to byla hotová věc,« uvedl. Zdůraznil, že vláda by nedopustila, aby zdravotní pojišťovny neměly peníze, třeba v době recese.

Návrh se nezamlouvá ani samotnému ministru zdravotnictví Vojtěchu Adamovi (ANO). »Je to téma na jednání expertů,« řekl.

(jad)