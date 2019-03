Sparta zvítězila v Liberci 1:0 a vyhrála i čtvrtý jarní zápas

Fotbalisté Sparty vyhráli ve šlágru 23. kola nejvyšší soutěže v Liberci 1:0. O prvním ligovém vítězství Pražanů na hřišti Slovanu po šesti zápasech a skoro sedmi letech rozhodl v 56. minutě hlavičkou Costa Nhamoinesu. V 81. minutě mohl z penalty vyrovnat Libor Kozák, ale brankáře Florina Nitu nepřekonal. Letenští vyhráli i čtvrté jarní kolo a na třetím místě tabulky odskočili čtvrté Ostravě na šest bodů. Liberec je sedmý.

»Spokojenost s tím, že jsme tady po sedmi letech vyhráli, že mužstvo pokračuje v nějaké sérii, že jsme navázali na první tři kola. Na druhou stranu jsme si dobře vědomi, že máme na čem pracovat. Je to šťastné vítězství,« řekl na tiskové konferenci kouč vítězů Zdeněk Ščasný.

Do sparťanské sestavy se místo potrestaného Štetiny vrátil stoper Plechatý a poprvé na jaře hrál od začátku nejlepší letenský střelec zimní přípravy útočník Drchal. Za Liberec poprvé po návratu ze Slavie nastoupil záložník Sýkora.

Slovan začal aktivněji, vysoko napadal a skoro celou první půli byl nebezpečnější. Po pauze Sparta znatelně přidala a v 56. minutě otevřela skóre. Na Dočkalův centr z přímého kopu si naskočil Costa a hlavičkou s pomocí tyče překonal Nguyena. Zimbabwský obránce se v lize trefil po třech letech.

V 69. minutě se domácí opět dožadovali penalty, ale videorozhodčí hru rukou neodhalil. Pokutového kopu se Liberec dočkal až deset minut před koncem poté, co Franěk po zhlédnutí videa odpískal držení Kozáka hostujícím Zahustelem. Sám faulovaný ale střelou k tyči trefil brankáře Nitu a nenavázal na dvě branky z předchozích dvou jarních domácích zápasů po zimním příchodu do Liberce. Skóre tak zůstalo do konce zápasu nezměněné.

(čtk)