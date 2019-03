Levicové myšlenky v ČSSD prohrály

Zkrácení pracovní doby při zachování mzdy, zvyšování podílů občanů na rozhodování či vymezení se vůči »hnutím na jedno použití« a »politickým šmejdům«. To jsou hlavní body manifestu, který ČSSD přijala v závěru svého dvoudenního sjezdu v Hradci Králové. Podle KSČM ovšem levicový proud v ČSSD na sjezdu prohrál.

ČSSD v dokumentu také uvedla, že »demokracii začíná vytlačovat oligarchie« a sociální demokracie tomu musí zabránit. »Ve společnosti se rozmohli 'šmejdi', kteří jsou ochotni pro zisk podvádět i bezmocné důchodce a prodávat jim bezcenné zboží za horentní sumy. Stejně bezohlední jsou i 'političtí šmejdi', hnutí na jedno použití, která pro hlas udělají cokoliv. Parazitují na rozporech ve společnosti, ale místo snahy je řešit a mírnit naopak vyvolávají nenávist a strach,« shodli se delegáti sjezdu. Frustrace lidí, kteří se třicet let po revoluci necítí jako její vítězové, ale oběti, pak podle ČSSD vede k volbě radikálních hnutí.

V manifestu je mj. i to, že ČSSD hodlá prosazovat zkrácení pracovní doby při zachování mzdy. »Může to znít revolučně, ale stejně zněl před sto lety požadavek na osmihodinovou pracovní dobu nebo pětidenní pracovní týden. Navrhujeme sdílená pracovní místa, která by pomohla pracovnímu uplatnění žen – matek či seniorů,« uvedla ČSSD.

Více neoliberální než levicoví

Podle předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa je z manifestu patrné, že ač sociální demokraté o sobě říkají, že jsou jedinou levicí v ČR, tak je evidentní, že ČSSD je specifický politický subjekt, který je více neoliberální než levicový. »Mimo jiné to vyjadřuje i pozice Jaroslava Foldyny, je evidentní, že ten skutečně levicový směr, který on představoval, neuspěl, a tím posledním, kdo alespoň formálně zastává levicové názory, zůstala Jana Maláčová,« řekl Filip Haló novinám.

Jednotlivé záměry uvedené v manifestu nechtěl hodnotit, důležité podle něj není to, co je v něm napsáno, ale konkrétní činy. »Až podle těch se ukáže, k čemu byl manifest dobrý. Víme, že ledacos je napsáno, ale následná realizace zůstane slabá, koneckonců se ukázalo, že to, co ČSSD prezentuje jako svůj úspěch, je realizace programu KSČM už z minulého volebního období, kdy ho ale nebyli ochotni podpořit,« uvedl Filip.

ČSSD dál povede Hamáček

Již v pátek funkci předsedy strany obhájil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, který tak povede ČSSD další dva roky v tandemu s novým statutárním místopředsedou Romanem Onderkou. Ani jeden neměl ve volbě protikandidáty. Řadovými místopředsedy se stali starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, poslanec Ondřej Veselý a ministr zahraničí Tomáš Petříček. Pátého místopředsedu se nepodařilo zvolit ani ve druhém kole, když kromě bývalé mluvčí ČSSD a vlády Lucie Orgoníkové neuspěl ani místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel.

V souvislosti s volbou vedení Filip upozornil na fakt, že někteří místopředsedové dostali výraznější podporu, jiní jsou naopak uvnitř ČSSD kontroverzní. Konkrétně poukázal na Petříčka, který získal 256 hlasů ze 472. »Znamená to, že Petříček rozděluje nejen českou zahraniční politiku, ale i sociální demokracii,« uvedl Filip.

Ve sjezdové debatě zaznívala i kritická slova. Nejsilnější kritiku přednesl bývalý místopředseda strany Jaroslav Foldyna. Podle něj strana zapomněla na tradiční voliče a zamířila k neomarxismu. Podle bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška jen účast ve vládě s ANO sociální demokracii voliče nezajistí. Hamáček zopakoval, že ANO zatím společný vládní program plní, pohrozil ale možným odchodem z kabinetu, pokud by se Babišovo hnutí sbližovalo s pravicí.

Konec kvót pro ženy

Za revoluční změnu označil Hamáček přijetí nových stanov, které mají usnadnit řízení ČSSD, straně mají umožnit pružnější rozhodování. Nejsou v nich už kvóty pro zastoupení žen na kandidátních listinách do některých voleb a v nejužším stranickém vedení nebude muset být aspoň jedna žena. Podle nových stanov také zanikne ústřední výkonný výbor, což je nyní nejvyšší stranický orgán mezi sjezdy. Nahradí jej nová podoba předsednictva. To bude početnější než dnes, ale bude mít zhruba třetinový počet členů ve srovnání s dosavadním výkonným výborem. Zhruba 60 členů předsednictva nominují krajské konference, sejít se mají do konce března. Novinka podle Hamáčka zvýší akceschopnost strany, umožní například svolat mimořádný sjezd rychleji než dosud, protože delegáti budou voleni na dva roky, odpadne tak svolávání série zasedání základních, okresních a krajských konferencí. (jad)