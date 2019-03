ČR na odchod Británie bez dohody není připravena

Česká republika na odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody není připravena. Ve včerejších Otázkách Václava Moravce v ČT to uvedla europoslankyně a vedoucí kandidátky pro volby do Evropského parlamentu za KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná.

KSČM podle ní několikrát vyzývala vládu, aby do Poslanecké sněmovny a Senátu předložila jasné analýzy toho, co bude pro ČR znamenat odchod Velké Británie s dohodou a také bez dohody. Bohužel vláda žádnou takovou analýzu nepředložila. »Kromě toho, že chceme otevírat konzulát v Manchestru, jsme se nic víc nedověděli,« uvedla Konečná. Nejedná se přitom podle ní jen o občany a obchod, ale například i o zdravotnický materiál, léky či suroviny do léků. »To všechno jsou věci, které dneska dostáváme z Velké Británie, a to se může zastavit, těch věcí je opravdu hodně,« uvedla Konečná.

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer sice potvrdil, že žádný takový dokument od vlády do Senátu nepřišel, jako velkou chybu to však nevidí. »Posílili se tam týmy, které se budou starat o občany v nouzi, to zatím vidím jako dostatečné,« uvedl.

Kdo je připraven, není překvapen

S takovým přístupem Konečná nemůže souhlasit. »Kdo je připraven, není překvapen. Když jsem viděla plány ostatních států a když jsem viděla, jak se na brexit chystají ostatní státy, tak se ptám, proč to neumíme i my,« uvedla. Je podle ní možné, že by to byl vyhozený papír, ale jak připomněla, i Evropská komise se chystala na dva scénáře – odchod bez dohody a odchod s dohodou. »ČR na odchod bez dohody připravena není, pokud to bude s dohodou, tak je to jiná situace, protože máme další dva roky na to, vyřídit si rozvodové papíry,« uvedla.

Připomněla, že na české politické scéně se momentálně dělá »obrovský humbuk« z toho, že Sněmovna a Senát přijaly zákon, který se týká občanů VB žijících v ČR. Podle Konečné je však podobná norma ve všech 27 státech možná s výjimkou jednoho schválena. »A také v řadě těchto států už dělají konkrétní opatření, jakým způsobem přistupovat k VB, kolik to bude stát zaměstnanců, jak se starat o občany, kteří tam žijí, jak bude zajištěna zdravotní péče a pod.,« dodala europoslankyně.

Odsun odchodu není řešení

Diskutující odpovídali také na dotaz, zda podle jejich názoru dojde k odchodu Velké Británie z unie k 31. březnu anebo bude odložen. »Tendence odložit odchod na dobu zhruba tři měsíce tam jsou, myslím si však, že dojde k odchodu k 31. březnu. Přála bych si, aby to bylo s dohodou, ale myslím si, že musíme být připraveni i na to, že to bude bez dohody,« uvedla Konečná.

Podle Fischera je v zájmu ČR i EU, aby k dohodě došlo brzy a aby nastal odchod. »To odkládání může jenom otravovat ovzduší a celou řadu vnitřních problémů, které vidíme v britském parlamentu, by to natáhlo do evropského prostoru,« uvedl.

Odkladu odchodu nevěří ani místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jiří Kobza (SPD) »Otázka evropských voleb a otázka složení nového EP by mohla hrát poměrně klíčovou roli. Nemyslím si, že odsun termínu by byl řešením,« řekl.

Podle Konečné ať už bude odchod VB s dohodou nebo bez dohody, první roky budou ztrátové pro všechny, jak pro ČR, tak pro EU i pro VB.

(jad)