FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Ples pražské KSČM ve znamení šťastné sedmnáctky

Ve staré dobré strašnické »Barče«, respektive Kulturním domě Barikádníků, se opět uskutečnil Pražský ples, zorganizovaný Krajským výborem KSČM Praha, ve spolupráci se Slovanským výborem ČR, Pražskou radou Levicových klubů žen a Sdružením pro práci s dětmi a seniory Praha 10.

Jeho pohodu předurčovala šťastná sedmnáctka, navazoval totiž na šestnáct předešlých plesů. Kapela Galileo band z Hradce Králové rozproudila taneční parket, s naprostou profesionalitou střídala žánry, unikátní bylo třeba ztvárnění známé písně Podvod od Jana Nedvěda, která zazněla ve stylu rumby. Však také skupinu tvoří profesionální zpěvačka a hudebníci, kteří více než deset let působili v mnoha zemích západní Evropy a na zaoceánských výletních lodích.

Nechyběla tombola, do které byly slosovány vstupenky a v níž šťastlivci vyhráli něco dobrého na zub (piva, vína nebo desetikilovou kýtu) i na obohacení ducha (vstupenky do Národního divadla na Prodanou nevěstu). Výherkyně a výherce losovali kandidáti KSČM - Česká levice společně! do Evropského parlamentu Arťom Korjagin (KSČM), Roman Blaško (KSČ) a Lubomír Ledl (SDS).

Taneční sólo si užila předsedkyně krajského výboru KSČM Praha Marta Semelová, která přímo v den konání plesu - 1. března - slavila narozeniny. Každá návštěvnice plesu dostala přání k nadcházejícímu Mezinárodnímu dni žen. Poslance KSČM zastupoval Jiří Dolejš. Ples skončil krátce před půlnocí, nedlouho předtím ještě doznívaly poslední písničky na přání.

