Vstoupili jsme do významného »devítkového« roku, který opět nabádá připomínat (možná budou někteří i slavit) kulatá výročí. Od ledna už nějaká taková byla, a máme tady březen.

Ne, nemám nyní na mysli březnovou událost, jež bude maximálně mediálně pokryta a vůdčí politici se budou předhánět v superlativech, i když občanům České republiky to zřejmě bude víceméně jedno: 20. výročí přistoupení České republiky do NATO (12. března). Už prezident Zeman se v tomto smyslu minulý týden činil, když vyrazil na východní Slovensko, aby se sešel s představiteli zemí střední a východní Evropy patřících k tzv. východnímu křídlu Aliance. A všichni si tam společně, s úsměvem, připomněli jak onu nadcházející »dvacítku«, protože ve vlně rozšíření v roce 1999 přistoupily do NATO ČR, Maďarsko a Polsko, tak i 70. výročí založení tohoto vojensko-politického paktu. To už bude výročí dubnové.





V polovině března přijde připomínka stokrát závažnější – 80 let od zahájení německé nacistické okupace zbytku ČSR. Podle toho, co čtu v programu ČT, veřejnoprávní televize opět připraví sugestivně moderovaný pořad »Dnes před...«, jak se jí to podařilo 21. srpna i 29. září. A tak se bude mluvit o historii – odborně a se znalostí věci, nebo jalově a ideologicky, možná úplně hloupě a protinárodně. Do té poslední škatulky již nyní patří názor jakéhosi ruského historika jménem Kirill Alexandrov, kterého v lednu vyzpovídala v Deníku N novinářka Petra Procházková. Alexandrov dostal od svých kolegů za uši, rozuměj, přišel o titul, prý kvůli své práci, v níž píše o roli vlasovců i Pražském povstání a také o Banderovi. Odebírání titulů je asi pitomost. Pokud někdo jednou nějaký titul, jenž dokládá určitou sumu znalostí, získal, tak by mu ho neměl nikdo brát. A pokud dotyčný neumí a nezná, neměl žádný titul vůbec získat.

Můžeme se však divit, že Kirill Alexandrov dostal od odborné veřejnosti nabančíno, když vymýšlí v historické vědě naprosté zhůvěřilosti? Posuďte, vážení čtenáři a čtenářky, sami: »Podle většiny lidí (občanů Ruska) bychom bez bolševiků nevyhráli druhou světovou válku. Jenže já namítám,« míní Alexandrov, »bez bolševiků by nejspíš žádná druhá světová válka nebyla. Hitler by samozřejmě byl a spoustu by toho napáchal, ale druhá světová válka v podobě, jakou známe, by nevznikla«.

Tak to vidíte. Za druhou světovou válku může Sovětský svaz.

Pan »historik« v interview rozvíjel další své teorie: »Kdyby se u nás moci nechopili bolševici, letěli jsme do vesmíru o patnáct let dřív.« Takže to by bylo... v roce 1946! Může to myslet vážně?

Pokusy stavět dějiny vzhůru nohama a z oběti dělat agresora, a naopak, tu nejsou poprvé. Popírači holocaustu se objevují po celém světě a čas od času o sobě dávají znát, aby byli všeobecně odsouzeni. U nás někteří »experti« posuzují historické události přesně naopak než ve sledu příčina – následek (historicky správně je to tak, že nejprve byli vyhnáni ze své země a svých domovů Češi, pak následovala německá genocida českého národa s nesčetnými oběťmi, což nemohlo vyvrcholit ničím jiným než trestem – odsunem německého obyvatelstva, s výjimkou antifašistů, na základě rozhodnutí vítězných mocností). A jak vidno, i v Rusku, které je velmi citlivé na svou historii, zvláště na historii velkého hoře a velkého hrdinství ve Velké vlastenecké válce, se dostávají ke slovu lidé, kteří snad ani neprošli sovětským/ruským školstvím.

Do škatulky snah o revizi dějin patří i soustředěný útok na ČSBS. Není to nic jiného než pokus o likvidaci organizace, která udržuje historickou paměť. Nebude-li podobná organizace, navrch získají všelijací vykladači a pravda a lež se natolik rozmělní, že už běžný školák, student, občan nebude vědět, má-li být pyšný na to, že Československo patřilo do protihitlerovské koalice, nebo se za to stydět. A o to jde.

Monika HOŘENÍ