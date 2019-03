Jaký daňový balíček a proč?

Jaký daňový balíček dostane přednost? Střízlivější a zřejmě odpovědnější podoba sněmovní, nebo verze senátní, do níž horní komora vtělila řadu návrhů, které většina poslanců odmítla? Předsedkyně rozpočtového výboru dolní komory Miloslava Vostrá (KSČM) dává jednoznačně přednost původnímu názoru Sněmovny.

Před schůzí dolní komory, která začíná dnes, Vostrá našemu listu vysvětlila, proč se tak pravděpodobně stane. »Změny, s nimiž nám novelu vrátil Senát, jsou z větší části jen kopií těch, co Sněmovna zamítla,« zdůraznila. Komunisté některé požadavky opozice podporují, berou však v úvahu, že by to bezprostředně znamenalo nemalý zásah do eráru, který na to není připravený.

Senát doporučil snížení DPH na vybrané služby řemeslníků a na točené pivo na 10 procent, s čímž Babišův kabinet počítá až v novele o elektronické evidenci tržeb. Chce také snížit o šest haléřů na litr spotřební daň z lahvového piva a zavést nižší sazbu DPH na teplo už od července 2019, ne až od ledna 2020.

Proč poslanci KSČM ve Sněmovně návrhy opozice nepodpořili? Právě proto, že důsledkem požadovaného snížení daní by byl nemalý výpadek v příjmu státního rozpočtu. »Třeba snížení DPH na teplo by se projevilo už v tom letošním, který s tím ovšem nepočítá. Objevuje se to v novele zákona o EET (Sněmovna ji právě projednává), ale tam je jistá provázanost – spadne do ní třetí a čtvrtá vlna živnostníků a předpokládá se, že výběr daní bude o něco větší. Snižování DPH má být jakousi kompenzací. To samozřejmě může a nemusí být pravda. Ale přece jen je to logičtější, než snížit inkaso příjmů státního rozpočtu bez náhrady,« uvedla Vostrá. Snížení DPH na teplo poslanci KSČM tedy podporují až od ledna 2020 tak, aby se na to státní rozpočet připravil. Vostrá dodala, že komunisté budou v novele o EET třeba i pro návrh na snížené DPH na elektronické knihy.

V senátní verzi jsou mnohé návrhy opsané od Pirátů, jde např. o určité zvýhodnění plátce, který podá daňové přiznání elektronicky. »Problém je v tom, že se opět neřeší výpadek inkasa. Pokud by se daňové přiznání posouvalo do 30. dubna, tak i úhrada by se posouvala do 30. dubna. S tím nemáme problém, ale musí to být zase provázané s finančními toky rozpočtu, jinak by vznikl výpadek v příjmech jednoho měsíce,« uvedla předsedkyně sněmovních rozpočtářů s tím, že daně jsou provázaný systém. Proto také komunisté při novém hlasování ve Sněmovně opět podpoří sněmovní daňový balíček, ten senátní by měl neblahý dopad na letošní hospodaření státu. Vostrá nepochybuje o tom, že vládní, Sněmovnou upravenou verzi, podpoří i vládní poslanci. Vládní návrh mj. zavádí zdanění zahřívaného tabáku a po sněmovních úpravách zvyšuje limity pro využití výdajových paušálů u živnostníků z nynějšího jednoho na dva miliony korun.

Křeček nebo Koudelka?

Poslanci musí na březnové schůzi odpovědět i na otázku, kdo se stane zástupcem ombudsmanky Anny Šabatové. Budou ho vybírat ze čtyř adeptů. Šanci obhájit funkci bude mít Stanislav Křeček, stejně jako právníka Zdeňka Koudelku ho navrhl prezident Miloš Zeman. Senát nabídl bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou a děkanku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Markétu Seluckou.

Křečkovi skončí šestileté funkční období v dubnu. Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik našemu listu řekl, že komunisté podpoří některého z prezidentových kandidátů. »Převažují hlasy pro Zdeňka Koudelku. Je za ním sněmovní práce, nebyl špatným poslancem. Také Stanislav Křeček byl poslancem, Koudelka je však o dost mladší, takže pro nás i perspektivnější,« uvedl Kováčik.

Před schvalováním je rovněž novela zákona o registru smluv, kterou by mohli poslanci podle doporučení výboru pro veřejnou správu schválit v mírnější verzi. Společnost ČEZ nebo České dráhy by musely zveřejňovat jen část smluv, ty, které se netýkají běžného obchodního styku. Už nyní platí mírnější režim například pro n. p. Budějovický Budvar.

O nákupech o svátcích, i o vydání Roznera

Poslanci budou schvalovat i návrh o vynětí velkoobchodu ze zákona o omezení prodejní doby větších obchodů o vybraných svátcích, který zavírá obchody s větší prodejní plochou o určitých svátcích. K tomu se sešly protichůdné pozměňovací návrhy. Hospodářský výbor doporučil schválit úplné zrušení zákona. Naopak nepodpořil návrhy, které by zavřely větší obchody o všech svátcích.

Ve třetím čtení bude Sněmovna hlasovat mj. o zřízení Národní sportovní agentury, která podle novely převezme od ministerstva školství celou agendu sportu včetně rozdělování dotací. Ve finále jsou i nová pravidla pro soudní znalce a tlumočníky, krácení některých odměn politiků při kumulaci funkcí nebo novela, díky které by vodákům nehrozil postih, pokud by pluli pod mírným vlivem alkoholu.

Sněmovna má rovněž rozhodnout o vydání poslance Miloslava Roznera (SPD) k trestnímu stíhání. Policie ho chce stíhat kvůli výrokům o někdejším romském táboře v Letech u Písku. Poslanec při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína blízko pietního místa v Letech použil spojení »neexistující pseudokoncentrák«. Podle SPD však existují pochyby o objektivitě vyšetřování případu. Doporučení k policejní žádosti musí vydat mandátový a imunitní výbor.

Na programu březnové schůze mají poslanci 150 bodů. Sotva je stihnou projednat. Proto není jisté, zda se dostane na mnohé poslanecké předlohy, včetně té z pera KSČM, která míří zejména proti lichvářským půjčkám a požaduje, aby se zpřísnění lichvy promítlo do našeho právního řádu.

(ku)