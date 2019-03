MPO si s rozhodnutím o přidělení dotací dávalo načas

Na rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) o přidělení evropské dotace na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace zpočátku žadatelé čekali skoro rok. Vyplývá to z výsledků prověrky, které včera zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Kontroloři se zaměřili na evropské dotace na podporu výzkumu a vývoje pro inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tyto dotace jsou určeny zejména pro malé a střední podniky, ale také velké firmy, výzkumné instituce a další subjekty. Na investice z OP PIK do výzkumu, vývoje a inovací je pro ČR v programovém období 2014 až 2020 připraveno 34,8 miliardy korun, na podzim byly proplaceny projekty za 3,5 miliardy korun, tedy zhruba deset procent z připravených dotací.

Z pohledu projektů schválených k podpoře byla podle NKÚ situace příznivější – ve stejné době MPO schválilo projekty za zhruba polovinu z připravených peněz, přibližně za 16,7 miliardy korun.

Jedním z důvodů, které se negativně podepsaly na čerpání evropských peněz, byla podle NKÚ velmi dlouhá doba potřebná na schválení žádosti o dotaci. »V roce 2016 žadatelé čekali v průměru dlouhých 345 dní na rozhodnutí MPO, zda bude předložený projekt podpořen. Také na rozdíl od předpokladu MPO neměly v letech 2016 až 2018 malé a střední podniky dostatečný zájem o vypsané dotační výzvy,« zjistili kontroloři.

Podle nich v jedné z oblastí podpory OP PIK čerpání fakticky vůbec nezačalo. Jde o územní integrované investice, kde dotace podnikům zprostředkovávají městské aglomerace. Do loňského podzimu městské aglomerace podaly pouze 15 žádostí o podporu za necelých 450 milionů korun a žádný projekt v té době nebyl schválen k podpoře. Připraveno je přitom více než 2,1 miliardy korun. V době kontroly navíc nemělo MPO pro tuto oblast připravený harmonogram pro vyhlašování dalších výzev na letošní rok, dodal NKÚ.

Na MPO by se měli chytit za nos

Nespokojenost nad přístupem MPO k čerpání evropských dotací vyjádřil stínový ministr průmyslu za KSČM Pavel Hojda. Zdůraznil, že jde o velmi potřebný operační program, protože to je jeden ze způsobů, jak urychlit rozvoj hospodářství. »Otázka je, jak jsou ty programy vypsané a také jak jsou schvalovány. Souhlasím s NKÚ, že není možné, aby se vypsaly podmínky tak, že to nevyhovuje firmám, pro které to je určené. Pokud MPO takto přistupuje k inovačním technologiím a k tomu, aby výzkum, vývoj a inovace fungovaly, tak jde podle mě o v podstatě ztracené peníze. Postup ministerstva hodnotím jako velice špatný, vůbec to nepřispívá k tomu hlavnímu záměru, tj. aby se náš průmysl dále rozvíjel. Na ministerstvu by se měli chytit za nos a hledat jiné cesty, jak náš průmysl a inovace povzbudit,« řekl Hojda našemu listu.

Kontroloři se zabývali také tím, zda MPO kontrolovalo, jestli příjemci po získání podpory dodržují všechny podmínky. V době udržitelnosti, po kterou příjemce musí projekt udržovat v chodu, ministerstvo neprovedlo podle NKÚ žádnou kontrolu na místě. Třetina z více než 550 dokončených projektů přitom měla za sebou minimálně první rok provozu.

NKÚ se v této kontrole zaměřil na úspěšnost čerpání dotací a nastavení pravidel pro rozdělování peněz nebo hodnotil dopady rozdělené podpory. V letošní kontrole, která má trvat od ledna do září, se zaměří na to, zda jsou peníze vynakládány účelně a hospodárně.

(jad)