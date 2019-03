Neshody v krajské koalici

Během jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje vypověděla ČSSD písemně koaliční dohodu. Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) bude chtít, aby se nyní sešly všechny tři zastupitelské kluby (KSČM, ČSSD a SPO-SPD) v plném počtu.

Koalice KSČM s ČSSD a SPO-SPD má v 55členném zastupitelstvu těsnou většinu 28 hlasů.

»Je to rozhodnutí koaličních partnerů, a přestože výpověď smlouvy byla dnes dána písemně, myslím, že nic nebrání tomu, abychom dále jednali. Do příštího zastupitelstva se sejdeme a do té doby bychom měli mít ujasněné, co dále. Mělo by se k tomu vyjádřit všech osmadvacet zastupitelů, aby to nebylo jen na vyjednávacích týmech. I když je smlouva vypovězena, nic nebrání tomu, abychom se ke spolupráci vrátili. Výpověď na chod kraje nebude mít žádný vliv. Rada bude fungovat dále a zastupitelstvo se sejde 29. dubna,« řekl Haló novinám Bubeníček.

Spor se týká personálního auditu na krajském úřadu, reorganizace odborů včetně organizační struktury krajského úřadu a změny kompetencí v radě kraje. »Chtěli jsme důkladněji implementovat doporučení ohledně vykonaného personálního auditu,« řekl krajský radní a předseda KVV ČSSD Ústeckého kraje Miroslav Andrt. Vypovězením koaliční smlouvy se ani podle něj ve vedení kraje či fungování krajského úřadu zatím nic nemění. »Zatím nikdo nerezignuje na své pozice,« uvedl Andrt.

»Ohledně personálního auditu jsem svým kolegům doporučil, aby se sešlo všech 28 koaličních zastupitelů, a konkrétně jsme se o něm pobavili,« uvedl hejtman.

Koalice KSČM a ČSSD vládla v Ústeckém kraji už v předcházejícím volebním období. V krajských volbách v roce 2016 zvítězilo hnutí ANO. Získalo 20 mandátů, KSČM 13, ČSSD 10, ODS sedm a koalice SPO-SPD pět.

