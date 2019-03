Vláda neutrální ke klouzavému mandátu

K poslaneckému návrhu ústavní změny na zavedení klouzavého mandátu se vláda postavila neutrálně. KSČM má o návrhu z dílny Pirátů i o samotném principu klouzavého mandátu řadu pochybností.

Zavedení klouzavého mandátu by znamenalo, že za poslance, který se stane členem vlády, by nastoupil náhradník. V případě ukončení angažmá v kabinetu by člen vlády získal poslanecký mandát zpět na zbytek funkčního období.

Vláda prý v principu proti klouzavému mandátu není, ale návrh Pirátů je podle ní špatný, nerozlišuje totiž dobře mezi »zánikem mandátu« a »pozastavením výkonu práce poslance«. Návrh podporují krom Pirátů také poslanci SPD, STAN a vládního hnutí ANO, které obdobnou změnu ústavy slibovalo předloni ve volebním programu.

Komunisté mají pochybnosti o samotném principu klouzavého mandátu. »Nevidíme k němu důvod,« řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Podle něj by navíc vznikla velice sporná situace v momentě, kdy by se měl poslanec, který se stal ministrem a o post přišel, znovu vracet do Sněmovny. Jeho náhradník by v ten moment o mandát přišel a není vůbec jisté, jak by rozhodl například Ústavní soud, kdyby se na něj takový náhradník obrátil s tím, že chce ve Sněmovně zůstat. Náš ústavní systém totiž mandát poslance velmi chrání a Ústavní soud už v minulosti naznačil, že různorodé žonglování s tímto mandátem nestrpí.

Předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik dodal, že takoví náhradníci, kteří by mohli ve Sněmovně strávit také třeba jen pár měsíců, neřkuli týdnů, jsou pro Sněmovnu »nepoužitelní«. Rozkoukávání poslance a jeho výchova k tomu, aby byl užitečný v práci ve výborech a v legislativním procesu, často trvá celé jedno volební období.

Podle stínového ministra spravedlnosti KSČM Stanislava Grospiče se nicméně komunisté diskusi o klouzavém mandátu nebrání. »Klouzavý mandát může plnit svůj účel, proč ne,« uvedl Grospič. Podle něj by však bylo třeba řešit mnohem závažnější otázku, a to ztrátu mandátu v situaci, kdy poslanec opustí poslanecký klub strany či hnutí, za které kandidoval ve volbách, nebo dokonce přejde k jinému politickému subjektu, tedy takzvané přeběhlictví. »To je v rozporu s volebním zákonem, který říká, že poslanci jsou zvoleni za politické strany, politická hnutí či jejich koalice,« upozornil Grospič.

(ste)