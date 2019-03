Raději jsem přepnul

Prezident Zeman má zvláštní vlastnost. Dokáže naštvat i svoje příznivce. Také já se natolik rozčílil, že jsem přepnul z »Barrandova« na seriál Rodáci, který nám zprostředkovává slovenská stanice JOJ.

Šlo o Venezuelu a prezidenta Madura. Pes by si po slovech Zemana od venezuelského vůdce kůrku nevzal. Je to podle Zemana diktátor, který vlastní lid nechá mřít hladem a nedostatkem léků, jde tedy proti zájmům své země. V čím žoldu? Ne, to nezaznělo. Neuslyšel jsem ani, jaké jsou ony zájmy Venezuely. Mohl jsem si ovšem přečíst informaci, kterou nám přeslabikovala ČTK, o tom, že Maduro nebyl zvolen demokraticky na rozdíl od prezidenta Guaidóa, který teď musí jezdit po Latinské Americe, aby »zcela demokraticky« vše vysvětlil. Že jde o samozvaného pretendenta »na trůn«, slyšet nebylo. Ač se Guaidó jmenoval prezidentem sám a Maduro byl zvolen převážnou většinou těch, kteří přišli k volbám. Že opozice nepřišla, je její, ne Madurova chyba.

Jinde jsem zase četl, že nebýt armády, už dávno Maduro se svými by byl svržen a že stejně denně utíkají desítky vojáků do Kolumbie a jinam, tedy za demokracií a svobodou. Může je to ovšem jednou mrzet. Podplacení vojáci mohou dopadnout jako jistý počet syrských důstojníků, kteří se nechali zmanipulovat USA a utekli k tzv. syrské opozici, a někteří pak dokonce k Islámskému státu. Dnes jsou bez vojenského angažmá a musí zmizet ze Sýrie, pokud už nezmizeli, protože porušení přísahy se týká každého státu a obyčejně končí vysokým trestem. Guaidó strach mít nemusí, i když obava z jeho zatčení, až se vrátí do Venezuely, je. Caracas není však, alespoň si to myslím, Madrid, a tady se ke Guaidóvi budou jistě chovat lépe než v Madridu k představitelům legálně zvolené katalánské vlády.

Prezident Zeman nám tedy naznačil své důvody, proč zafandil Guaidóovi, a tím si to vylepšil ve Washingtonu. Možná že nevylepšil, protože stavět se na obranu Putina a Si, jako to dělá on, je smrtelný hřích a nějaké to odbočení z řady nemůže odsouzenci pomoci.

Pokud jde o Madura, čekal jsem skutečné argumenty. Nedočkal jsem se jich. Škoda. Možná že bych se dozvěděl, že Spojené státy v žádném případě nevyhlásily žádné embargo na venezuelské zboží a je lež, že americké tam nesmí být zasíláno, že není pravdou, že existují sankce z Washingtonu, které zabraňují nakupovat potřebné komodity a léky za prodanou naftu, že ani venezuelské zlato není v Británii blokováno, že devizové prostředky země jsou v londýnských bankách volně k použití a nikoli zablokovány. Potěšilo by mě to. Zase by se totiž prokázalo, že Česká televize lže i ve zmíněných zprávách z Venezuely a jejího okolí. A já zmíněné informace, a tedy i pochyby, mám z vysílání ČT.

Protože jsem však vysvětlení na své pochybnosti neslyšel, raději jsem přepnul na »totalitní« Matějkovy Rodáky na »Jojce«.

Jaroslav KOJZAR