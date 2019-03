Revoluce v USA?

Tak se vietnamské dostaveníčko Donaldu Trumpovi dvakrát nepovedlo. A ještě o něm v ten samý čas jeho někdejší nejbližší spolupracovník opakovaně místopřísežně prohlašoval, že prezident je lhář.

Ono tedy věřit někomu, kdo měl natolik silný žaludek, aby kdy s něčím takovým, jako je Trump, vůbec spolupracoval, je taky složité, ale přece jen. Pan Cohen (Trumpův exdůvěrník) dejme tomu prozřel. Něco takového nebezpečnému splachovacímu exhibicionistovi v Bílém domě ovšem nehrozí.

Ne, nepřeháním. Vždyť i levicový senátor za stát Vermont Bernie Sanders při začátku své kampaně si na adresu onoho samolibého individua nebral servítky. O víkendu prohlásil, že tentokrát získá nominaci Demokratické strany a porazí i Trumpa, kterého označil za nejnebezpečnějšího prezidenta v moderních dějinách Spojených států. Vyhrát hodlá nejen svou čtvernou spravedlností, které se v Senátu věnuje natolik poctivě, že navzdory svému pokročilému věku je favoritem zejména mladých Američanů. Právě díky lídrovi levicového křídla demokratů Sandersovi prý dnes už nadpoloviční většina americké omladiny z řad studentstva sympatizuje s myšlenkami socialismu. I oni chtějí ekonomickou, sociální, rasovou a environmentální spravedlnost. Tedy všechno to, co současný prezident USA naopak zcela potírá. Že by se nám tedy rodila tolik žádoucí revoluce v USA?

Trump při svém pobytu ve Vietnamu, kde neuváženě zazdil summit s lídrem KLDR Kim Čong-unem, rozdával svá »moudra« o tom, jak KLDR má šanci stát se prosperující zemí (pokud ovšem bude poslouchat)… A díky opakujícím se otázkám novinářů se tu dostal i k blízkovýchodnímu konfliktu, kde prý připravuje se svým rovněž striktně proizraelským zetěm úžasný mírový plán. A účelově přitom pokáral palestinské představitele, že odmítají zasednout k jednacímu stolu o míru v oblasti, ačkoli každý situaci objektivně sledující a hodnotící pozorovatel ví, že pravda je přesně obrácená, takže se jedná o další z Trumpových lží. To Izrael nejen stavbou zdi apartheidu (kdepak se to ten Donald asi inspiruje?) či nelegálních židovských osad na okupovaných palestinských územích staví nepřekonatelné překážky míru na bázi vytvoření dvou vedle sebe existujících rovnoprávných států.

Uvidíme, jaká bude pozice Sandersova, který se otevřeně přihlásil ke svým židovským kořenům. Ale protože brutální přístup izraelských okupantů vůči palestinským demonstrantům označil za absolutní hanbu, lze předpokládat, že pokud někdo má pomoci nejen pravdě, bude to on!

Roman JANOUCH