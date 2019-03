V Bruselu polské maso nejedí

Brusel nás vyzval, abychom ukončili nepřiměřené kontroly polského masa. Nevím, kde se v nich tato drzost bere. Pokud si chtějí vzít na triko ohrožení zdraví 10 milionů obyvatel České republiky, je to jejich nehorázná nezodpovědnost. Naštěstí naše kontrolní orgány konají, jak mají. Jejich úkolem je zabránit tomu, aby na náš trh přišly výrobky a potraviny zdravotně závadné, či dokonce život ohrožující, a tato jejich role by neměla být žádným způsobem omezena nebo vůbec zpochybněna. Jestli si zástupci Evropské komise chtějí chránit své silnější hráče, svědčí to o špatném fungování EU. Na to přece nesmíme doplácet.

Podle televize TVN24 se maso z nemocných či uhynulých krav v Polsku nelegálně vykupovalo, zpracovávalo a dodávalo na trh dlouhé roky, o čemž podle této televize celou dobu věděl i polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski. Jeho prohlášení, které napsal na Twitter jako reakci na zjištění české Státní veterinární správy, která objevila nelegální bourárnu masa v Praze na Bohdalci, že se jedná o maso získané z nelegální činnosti Rumcajse, kterou vedl známý konspirátor Krteček a přepravou byli pověřeni Křemílek a Vochomůrka, považuji za drzost nejvyššího kalibru od představitele země, která valí do světa stovky kilogramů nekvalitního, závadného zboží. Jak vidno, my se nezaměřujeme jen na polské zboží, jak je nám podsouváno. Kontrolní orgány zasáhly i na vlastním poli. Kdy si polský pan ministr zamete před vlastním prahem, vezme si z nás příklad a začne, kromě hloupých vyjádření na internetu, pracovat na tom, aby polští producenti neposílali do světa šunty? Naši kontroloři mu určitě rádi poradí, jak se to dělá. Potom bychom mohli dospět do fáze, že naše kontroly nebudou muset být tak přísné a důsledné. Do té doby jsme však zásadně proti jakémukoli omezování kontrol. Chtějí nám je z Bruselu zakázat? Nenechme to tak!

Marie PĚNČÍKOVÁ, poslankyně (KSČM)