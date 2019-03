FOTO - Pixabay

Fond pro chudší britská města. Úplatek?

Fond ve výši 1,6 miliardy liber (47,7 miliardy Kč) má podpořit rozvoj chudších anglických měst po odchodu Velké Británie z Evropské unie v příštích šesti letech.

»Prosperita v naší zemi se příliš dlouho šíří nespravedlivě. Chceme, aby fungovala pro všechny obce,« vysvětlila včera premiérka Theresa Mayová zřízení fondu. Více než polovina z uvedené částky má posloužit k vytváření nových pracovních míst a podpoře růstu na severu a ve středu Anglie. Opozice to označila za úplatek, který má přimět poslance za tyto kraje k podpoře premiérčiny dohody o brexitu. BBC připomněla, že v lednu poslanci odmítnutím dohody o brexitu uštědřili vládě nejhorší porážku. Ve snaze vyhrát další hlasování, které slibuje do 12. března, by Mayová mohla vsadit na hlasy labouristických poslanců z regionů, které v referendu hlasovaly pro brexit.

Poslanec John Mann za někdejší kraj uhelných dolů Bassetlaw minulý měsíc premiérku vyzval, aby »ukázala peníze a transformační investice« pro regiony hlasující pro brexit, aby netratily na tom, až skončí podpora z fondů EU. Tento labourista, který podpořil v prvním hlasování premiérčinu dohodu o brexitu, popřel, že by se nechal koupit. Ale stínový ministr financí a druhý muž ve straně John McDonnell označil fond za projev »zoufalství vlády snižující se k podplácení poslanců, aby hlasovali pro škodlivou dohodu o brexitu«. Ministr pro místní samosprávu James Brokenshire toto nařčení odmítl a trval na tom, že finance budou k dispozici bez ohledu na výsledek hlasování o dohodě o brexitu. BBC řekl, že peníze by se měly vynakládat až do roku 2026. »Jde o cílené transformační fondy, abychom investovali do produktivity a doplnili tak práci městských rad a dalších fondů,« uvedl. Nicméně poslanec Alex Sobel z kampaně usilující o nové referendum o brexitu označil přislíbené peníze za »kapku v moři« v porovnání s náklady, které si vyžádá odchod Británie z EU. Lokální ekonomiky podle něj každý rok ztratí více, než kolik by se jim podle vládního plánu mělo vrátit. »Hovoříme o národní obnově, ale je to méně peněz, než kolik bude odčerpáno z mé místní ekonomiky na zavedení nového systému zdravotní péče v příštích čtyřech letech,« usoudila poslankyně Ruth Smeethová.

Mayová ale trvá na tom, že obce, které hlasovaly pro brexit v naději na změny, musí uvidět změny k lepšímu. »Tato města mají slavné dědictví, velký potenciál a se správnou pomocí i skvělou budoucnost před sebou,« řekla. Podle Mayové byla už rozdělena miliarda liber a o 600 milionů se mohou ucházet sama města. Komentátor BBC podotkl, že peníze nabídnuté vládou nepředstavují ani dvě procenta z výdajů místních úřadů v Anglii.

(čtk)