Schází se Všečínské shromáždění lidových zástupců

Čína letos zvýší svůj obranný rozpočet, aby přispěla k posílení své národní bezpečnosti a podpořila armádní reformy. Včera to oznámil předseda čínského zákonodárného sboru Čang Jie-suej. Zároveň zdůraznil, že Čína nebude ohrožovat jiné země.

Rozpočet na obranu, stejně jako cíl ekonomického růstu pro letošní rok má čínský premiér Li Kche-čchiang zveřejnit dnes na úvod výročního plenárního zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (parlamentu). Loni vzrostl čínský rozpočet na obranu o 8,1 %, což bylo nejvíce za uplynulé tři roky. Výdaje na obranu na rok 2018 byly stanoveny v přepočtu na 175 miliard dolarů (3,95 bilionu Kč). »Udržení přiměřeného růstu obranného rozpočtu je zapotřebí k ochraně národní bezpečnosti, svrchovanosti a územní celistvosti a z důvodu armádních reforem,« prohlásil včera předseda parlamentu Čang Jie-suej. Současně zdůraznil, že Čína nebude ohrožovat žádné jiné země. »Jestli nějaká země přestavuje pro druhé státy bezpečnostní hrozbu, záleží spíš na její zahraniční a obranné politice než na tom, jak moc zvyšuje své výdaje na obranu,« řekl Čang.

Obrana »jistých zemí«

Rovněž poukázal na to, že Čína na obranu utratila loni kolem 1,3 % HDP, zatímco »jisté velké rozvinuté země« vynakládají na obranné účely přes dvě procenta HDP. Současný čínský prezident Si Ťin-pching označil modernizaci vojska za jeden z klíčových bodů vlády. Peking investuje mimo jiné do stavby letadlových lodí, raketových systémů či do stíhaček s technologií stealth, díky které jsou obtížně zjistitelné radary.

Vládní cíl

Loni si čínská vláda stanovila za cíl udržet ekonomický růst na úrovni okolo 6,5 %. Nakonec bylo dosaženo o něco vyššího růstu 6,6 procenta, ale jednalo se o nejpomalejší růst za poslední téměř tři desetiletí. Podle listu The Daily Telegraph se očekává, že na rok 2019 premiér oznámí cíl hospodářského růstu mezi 6,0 a 6,5 %.

Výroční schůze Všečínského shromáždění lidových zástupců, které se zúčastní na 3000 delegátů, začala dnes v devět hodin místního času (02.00 SEČ) v pekingském Paláci lidu a potrvá do 15. března.

(ava, čtk)