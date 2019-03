Pirátská ekonomie

Do letošních voleb do Evropského parlamentu se mezi největší lídry snaží dostat Piráti. Věří si až na 20 procent hlasů. Jejich politika je samozřejmě všeobecně proevropská. Co chtějí nejvíc? Zachování svobody pohybu, jednotný trh a chránit Evropu před vnějšími i vnitřními hrozbami.

Jejich řeči o tom, jak chtějí populisté a nacionalisté rozbít to vše krásné, co nám členství v EU přináší, netřeba komentovat. Jejich vlajkovou lodí je samozřejmě boj proti cenzuře na internetu. Tu chtějí prý prolobbovat nadnárodní korporace. Jenže jaké korporace konkrétně a cenzuru jakým směrem? Vždyť se již směle cenzuruje, jak jsem psala dříve. Ale to Pirátům nevadí…

Zarazila mě další myšlenka, o které se moc v souvislosti s Piráty nepíše. Chtějí podle slov lídra pro evropské volby Marcela Kolaji »bránit jednotný trh zboží a služeb«. Ono se vůbec o ekonomii v souvislosti s Piráty zrovna nikdo moc nerozepisuje (možná, že i proto, že někteří z nich vypadají, že neumějí napočítat do pěti…).

Jenže co že to chtějí Piráti bránit? Ekonomii založenou na spotřebě – zboží a služeb. Trh stejný, jako je třeba v Americe.

Nedávno jsem narazila na zajímavý rozbor. Základní myšlenka trhu služeb, který v Americe tvoří víc jak tři čtvrtě celkového trhu, je o tom, že si navzájem budeme kupovat služby. Ta mě učeše, ten mi spraví auto, já jim zkrášlím zahradu… Řekněme, že peníze jsou jablka, která kolují mezi lidmi a ti si tu a tam ukousnou do své kapsy, ale většinu pošlou dál. Mohlo by to fungovat. Jenže to katastrofálně nefunguje. Každý, kdo si do jablka kousne, musí navíc kus odevzdat státu na daních. A když se to jablko párkrát otočí, nic z něj prakticky nezbude.

Navíc velké sady, které by pěstovaly jablka, v USA téměř nejsou. USA nemá dostatek továren, které by dávaly lidem práci a vyráběly zboží. Tedy ve výplatách by do koloběhu posílaly nová jablka. Většina velkých výrobců má své továrny kdesi za mořem. A pak někde jinde za mořem mají i své sklady na jablka, aby jim je jejich mateřský stát neokusoval o daně.

A obyčejný člověk, hnaný všeovládajícím konzumním šílenstvím, aby vůbec nějaká jablka měl, půjčuje si je. Stejně to dělá i stát, protože to málo, co na daních užužlá, zdaleka nestačí na jeho provoz, zvláště když má ve skladu mnoho nenasytných červů…

A tohle by mělo být i u nás? Ne. Jsem vlastenka a už teď mě moc trápí, že země, která byla v základu potravinově soběstačná a se svými skvělými nápady dokázala vymyslet, vyrobit a vyvést spousty šikovných, zajímavých a cenných věcí, je zadlužená. I u nás se problém s nedostatečnými zdroji díky malému objemu národních sadů (firem, továren) bolestně projevuje. I díky přežraným červům ve skladech…

Helena KOČOVÁ