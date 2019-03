FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Starosti starostů

K celebritám s mrkví

Kostel sv. Michaela, za ním »vodní nudle«. V ní ostrůvek a na něm domeček. V něm přebývá maminka s mláďaty. Ve dne je však častěji spatříte o kousek dále – nejlépe, když přijdete třeba s mrkví. Ale to zdaleka není to jediné, čím se může pochlubit Blatno, kde je od roku 2006 starostou Václav Beneš (KSČM).

V roce 1990 »povýšil« z postu zastupitele na místostarostu a po volbách v roce 2006 vytvořil poprvé tandem s Evou Kolibačovou, tehdy ještě kandidující za SNK. Tato spolupráce v rolích starosta – místostarostka pokračuje dodnes, od roku 2010 na společné kandidátce.

Za tu dobu se v Blatně dokončilo mnoho investičních akcí. »Úplně první bylo dětské hřiště, kde nyní připravujeme modernizaci. Když jsem nastupoval do funkce v roce 2006, tak jsem kvůli nedostatku dětí musel zavřít naši školu. To nebyl dobrý začátek. Budova školy nějaký čas sloužila jako mateřská škola, v lednu 2014 jsme v sousedství otevřeli nově postavenou školku,« vzpomíná Beneš s tím, že kapacita objektu 24 dětí je naplněna a Blatno nevybírá školkovné. Právě děti ze školky pravidelně navštěvuji vodní obecní celebrity.

Václav Beneš a Eva Kolibačová u praporu, který byl obci přidělen tehdejším předsedou PS PČR Václavem Klausem 25. února 2002

»Budova původní školy byla přestavěna na Bytový dům pro seniory, z 12 bytů je momentálně jeden volný, podmínkou přidělení je soběstačnost, ale je možnost některé služby objednat. Dále bylo vybudováno víceúčelové sportovní hřiště pro 14 sportů, které je hojně využíváno, a zrekonstruován kulturní dům,« doplnil Beneš. Právě posledně jmenovaná akce je vlastně součástí toho, co se chystá: »Celková rekonstrukce návsi včetně parkování a klidové zóny je hlavním úkolem pro rok 2019. Pokračovat bude rekonstrukce povrchů místních komunikací v návaznosti na projekty chodníků.«

Tím se vlastně vracíme do roku 2011, kdy proběhla stavba, která dnes už vlastně není vidět, a jako správný poklad je ukryta pod zemí. »Největší akcí jak z pohledu finanční náročnosti (33,5 mil. Kč), tak i rozsahem prací je vodovod, který podstatným způsobem zlepšil dodávku kvalitní vody do domácností. Vodné dnes u nás je kolem 50 korun. Původně jsem chtěl zároveň dělat i kanalizaci, ale to bylo finančně nad rámec našich možností,« řekl starosta.

Obec v minulosti prodala část bytového fondu, nyní má dva bytové domy, připravuje rekonstrukci třetího. Nájemné se pohybuje kolem 25 korun. V prostoru bývalého kamenolomu nedaleko Vroutku funguje od roku 1994 skládka Vrbička. Ukládá se tam většina netříděného odpadu, který vyprodukují domácnosti nejen v okrese Louny. O provoz skládky se stará společnost Skládka Vrbička, jejími majiteli je více než třicítka měst a obcí z regionu. »Poplatek za svoz odpadu je pro každého občana Blatna od 400 korun. Na valné hromadě byla představena technologie depolymerizace za 250 milionů, takže jsme nezaspali a připravujeme se na budoucí podmínky v ukládání odpadů,« dodal Beneš.

Jsme-li u financí, je nutno připomenout, že Blatno je jedno z míst, kde se v lokalitě Čertovka uvažuje o místě pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. »Trvali jsme ale na podmínce, že průzkumy proběhnou ve všech lokalitách v ČR a že obce budou mít vůči úložišti právo veta, pokud ho nebudou chtít. Mně osobně průzkumy či úložiště nevadí, jaderný odpad z atomových elektráren, které vyrábějí velkou část elektrické energie u nás, se musí někam umístit. V neposlední řadě za průzkumy obce získávají také finanční kompenzace. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) již měla zúžit počet lokalit. Místo toho se z důvodu žaloby přestaly kompenzace vyplácet. Je to šest milionů ročně, to je 70 procent ročního rozpočtu. Obec má sice dostatek finančních prostředků, ale je rozdíl je mít, nebo nemít. Finanční náhrady navíc stanovuje zákon,« zlobí se starosta.

Například školka stála šest miliónů korun. Z toho čtyři milióny poskytla ze svého grantu společnost NET4GAS, jejíž dálkový plynovod GAZELA obec obepíná. Stále pokračuje důležité jednání s touto společností, která zajišťuje další stavbu plynovodu CAPACITY DN 1400, jenž povede souběžně se stávajícím. Obec od společnosti dostala finanční plnění jako odškodnění za omezený územní rozvoj obce, za negativní dopady stavby a ve formě grantů.

Beneš je také krajským zastupitelem a předsedou komise pro sport a volný čas. Proto trochu těžce nese, že Blatno zmizelo z fotbalové mapy. »Je to vlastně jednoduché – nejsou ‚lidi‘… Ale není to jen problém Blatna, ale vlastně celorepublikový. Třeba Baník Most má sice dost žáků, ale problémy s dorostenci. Je to dobou, zájem o klasické sporty jde dolů. U nás naštěstí funguje alespoň zájem o zmiňované víceúčelové sportovní hřiště, zejména tenis a volejbal. Pořádáme již tradiční turnaje v nohejbalu a volejbalu. Hasiči nám spí, ale myslivci jsou aktivní,« vysvětlil Beneš.

Územím obce prochází cyklotrasa č. 2152, která na 26 kilometrech prochází přes čtyři kraje, a červená a zelená turistická trasa. Východně od obce je velký rybník Blatno. Na území obce se nachází přírodní rezervace Blatenský svah. To jsou turistická »lákadla«, která do Blatna přivádějí značný počet návštěvníků.

»Pošta i hospoda funguje, prodejnu provozují vietnamští občané k naprosté spokojenosti, za prací a do školy se dojíždí autobusem nebo vlakem (Blatno je významným železničním uzlem na tratích Plzeň - Žatec a Rakovník - Bečov nad Teplou), někteří se domluvili na autech, kdy se střídají, někde fungují svozy autobusem. Obec patří do Ústeckého kraje, ale blízko je do Středočeského a Plzeňského kraje, trochu dál do Karlovarského. K lékaři je třeba dojet do Podbořan, spádová nemocnice je Žatec, ale je možno i do Rakovníka. O kostel se církev moc nestará, jednou ročně tam obec pořádá Vánoční koncert. Čeká nás již 19. obecní bál,« shrnul život v Blatně starosta.

(zku)