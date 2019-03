Ješitnost

Když chlap nezná míru, i tak by se daly nazvat »chytrosti« Miroslava Kalouska a Mirka Topolánka na Twitteru.

Netvrdím, že má ministryně Schillerová pravdu ohledně státních pojištěnců, ale možná by »kouzelník« Kalousek, jehož tweety naskakovaly už v průběhu debaty na ČT, mohl zavzpomínat, co vše nám sám připravil a co dodnes napravujeme, a Topolánek v týmu s Dalíkem, to byla jízda. V tom vás nemá ministryně Schillerová šanci dohonit. Stupně vítězů patří vám, pánové.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny