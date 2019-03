Beranidlo Jakub Janda

Další vlna »honu na čarodějnice« se rozjíždí zcela zdárně. Začala rozhodnutím KSČM, že podpoří vznik Babišovy vlády. To vyvolalo přímo hysterii v řadách pravicových stran a u »nadstranických« Pirátů. Smršť pravicových útoků byla až na »pokraji demokracie«. Například zvyšující se útoky předsedy ODS Fialy, jehož vazby na Sudetoněmecký landsmanšaft jsou známy, na komunisty »řídící Babišovu levicovou vládu« dál zvyšovaly a zvyšují napětí. Dnes novým »hitem« jsou útoky na Český svaz bojovníků za svobodu, protože si dovolil udělit medaili za péči o pomníky válečných veteránů tomu, kdo si to zasloužil a na rozdíl od občanských demokratů dokázal pomoci. Útok začal bývalý skokan na lyžích poslanec ODS Jakub Janda. Ten v minulém roce ve svém vystoupení ve Sněmovně svaz napadl slovy o »pofiderním spolku, který adoruje bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 10 let pomocí vražd a sovětských tanků, z veřejných peněz«.

Nechci Jakuba Jandu kritizovat za neznalost historie, byl příliš mladý, aby si něco pamatoval o době předlistopadové, a po »Vítězném listopadu« pravda stejně byla zametena pod stůl. To, jak dohromady spletl »hrušky s jablky« je obdivuhodné. »Adorovaný«, jen tak mimochodem, nebyl ani »estébák« ani konfident, jen stejně jako každý policista (tehdy příslušník SNB) musel projít pohotovostním plukem. Prošli jím i mnozí současní náčelníci.

Mně ale jde o zmíněný svaz. Ten sdružuje válečné veterány, ne ty z Afghánistánu a z jiných misí, ale ty, kteří bojovali, aby se Janda mohl vůbec narodit. Kdyby nebyli oni a Sovětský svaz ve druhé světové válce, pak by nacistické Německo zvítězilo a uskutečnil by se Heydrichův plán, který by některé Čechy asimiloval, některé předělal na Němce, ty, kteří by odmítli se nechat poněmčit, jednoduše zlikvidoval a zbytek vystěhoval na Sibiř nebo, podle jistého návrhu, do Patagonie. V roce 2018 by Česko už neexistovalo. Uvědomuje si to bývalý skokan na lyžích?

Důsledek jeho vystoupení je zřejmý. Podpora, kterou dosud svaz dostával, v mnoha místech byla zastavena. Některé pravicové radnice využily svého antikomunismu a jednostranné nenávisti a okrášlily Jandův výrok striktním zastavením příspěvků. Následovalo dokonce rozhodnutí, že tentokrát na Lidické tryzně předseda Vodička nevystoupí a za svaz bude mluvit Jandovu myšlení (?) blízká starostka z Lidic. Předseda Vodička nebojící se věci nazývat pravým jménem tedy nesmí. I tak se věci nechají řešit. Protože jím vedený svaz se odklonil od současného oficiálního pojetí dějin, má být jeho činnost zřejmě postupně paralyzována.

Na počátku byl tedy bývalý skokan na lyžích Jakub Janda. Co bude dál, nevím. Nepochybuji ovšem, že nějakou tu další »moudrost« z řad ODS ještě uslyšíme. Beranidlem číslo jedna, pokud jde o svaz sdružující veterány z druhá světové války, se stal »skokan Janda«. Je to škoda, protože dříve jsme si ho vážili.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)