Přidejte se k bojkotu polského masa, vyzval Toman Evropu

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) vyzval Evropskou komisi, aby celá Unie přijala dočasně vůči Polsku stejná opatření, jako má vůči polskému hovězímu Česká republika.

Učinil tak v dopise, kterým zamítavě odpovídal na požadavky Komise, aby ČR zrušila povinné kontroly na hovězí maso z Polska na salmonelu. O situaci má Toman jednat dnes s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem.

»Pokud k tomuto kroku nedojde, ČR vyčká na polskou stranu, až předloží přesvědčivé důkazy, že porážky se dělají za veterinárního dozoru a hygiena provozu během produkce masa splňuje legislativní požadavky. V opačném případě vyčkáme na schválení dříve avizované nové legislativy v Polsku, která by měla zaručit bezpečnost potravin - pak budou mimořádná opatření vyhlášená v ČR zrušena,« řekl tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Komise vyzvala minulý týden Českou republiku, aby do minulého pátku ukončilo mimořádné kontroly polského hovězího zahájené kvůli nálezu salmonely v jedné zásilce masa. České ministerstvo zemědělství požadavek odmítlo.

Dopis Komise do Prahy končil upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží Komise věc do deseti dnů členským státům na jednání Stálého výboru pro potraviny EU. Ten by mohl v tomto týdnu hlasováním rozhodnout o tom, že ČR musí přijaté kroky zrušit. Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda bude až na hlasování členských států, zda česká opatření skončí. Pokud by se veterináři rozhodli opatření nerušit, nejspíš by ze strany EU přišly sankce.

Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na český trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích, platí od předminulého čtvrtka. Vyvolal je nález salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozí pomalé informování o dovozu masa z jatek, která v Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy.

(ste)