Macronova pokrytecká »evropská renesance«

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí večer v otevřeném dopise představil před květnovými volbami do Evropského parlamentu svou vizi Evropy.

Text nazvaný Za evropskou renesanci obsahuje mj. návrh na vznik evropského azylového úřadu či klimatické banky. Do konce roku by se podle jeho představ měla uskutečnit evropská konference, která by navrhla reformu evropského projektu. Liberální francouzský prezident v dopise také kritizuje nacionalisty a vyjadřuje naději, že v reformované Evropě by své místo opět našla i Británie.

Otevřený dopis byl podle agentury Reuters otištěn v úterý ve všech 28 členských zemích Evropské unie ve 24 evropských jazycích. Ve Francii jej na svých stránkách zveřejnil list Le Parisien, například v Británii se objevil v listu The Guardian, v Německu v Die Welt a ve Španělsku v El País. U nás pak Hospodářské noviny.

Rozhodující eurovolby

Nadcházející hlasování o složení Evropského parlamentu bude podle Macrona »rozhodující pro budoucnost našeho kontinentu… Nikdy od 2. světové války nebyla Evropa tak potřebná. A přece nebyla Evropa nikdy v takovém nebezpečí,« napsal na počátku svého otevřeného dopisu Macron, který za tři pilíře oné evropské renesance označil svobodu, ochranu a pokrok.

Text obsahuje řadu konkrétních návrhů, například v zájmu zachování svobody by prý měla být vytvořena agentura, která by měla chránit evropské demokracie před zásahy do jejich voleb, a mělo by být zakázáno financování evropských politických stran ze zemí mimo EU. Z internetu je podle něj třeba vykázat nenávistné slovní útoky.

Revize Schengenu

V oblasti migrace Macron navrhl revizi schengenského systému, vytvoření společné pohraniční policie a evropského azylového úřadu. Každá země, která chce být členem Schengenu, musí být podle Macrona zodpovědná (a tedy přísně kontrolovat hranice) a zároveň solidární. Solidarita podle něj tkví ve »společné azylové politice se společnými pravidly přijímání a odmítání«. Macron se vyslovil také pro navázání užších vazeb s Afrikou.

Klimatická banka

Jako součást snahy o dosažení cílů pařížské klimatické dohody by podle představ francouzského prezidenta měla vzniknout klimatická banka, která by financovala ekologické projekty. Posílit by se měla v EU také kontrola kvality potravin.

V hospodářské oblasti Macron vyzval k reformě politiky konkurenceschopnosti a obchodní politiky. Společnosti, které ohrožují strategické zájmy Evropy či její hodnoty v oblasti ekologie, ochrany dat, rovného odměňování či placení daní by měly být trestány, či rovnou zakázány… Kdo ale společnosti bude takto cejchovat, není jasné!

Ve strategických odvětvích a při veřejných zakázkách by Evropa podle prezidenta měla stejně jako USA či Čína přistoupit k politice Evropa na prvním místě.

Celoevropská minimální mzda

Zavedena by podle Macrona měla být také celoevropská minimální mzda, jejíž výše by byla přizpůsobena situaci v jednotlivých členských zemích.

Reformou by měla ale podle Macrona projít celá Evropská unie. Do konce roku by chtěl francouzský prezident uspořádat Konferenci pro Evropu, která by měla navrhnout »všechny potřebné změny našeho politického projektu«, a to bez jakýchkoli tabu. Klidně by podle něj mohlo dojít i na revizi unijních smluv.

Plánovaný odchod Británie z EU Macron označil za »symbol krize Evropy«, která nebyla schopna reagovat na obavy lidí v současném světě. Brexit je podle něj ale zároveň pastí, do které Brity vlákali lživými tvrzeními nacionalisté, kteří využívají hněvu a vše odmítají, aniž by měli vlastní plán.

V jeho iluzorní reformované Evropě by podle Macrona lidé zpět získali svůj osud do vlastních rukou. »Jsem si jist, že v takové Evropě by si Spojené království našlo své místo,« dodal podle ČTK francouzský prezident.

Rozpačité reakce

Špičky Evropské unie a vlády Belgie či Finska dnes vyjádřily podporu vizi Evropy, jak ji předestřel Macron. Mluvčí německé vlády zdůraznil, že je důležité, aby proevropské síly představily své myšlenky před květnovými volbami do Evropského parlamentu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker podle mluvčí jeho úřadu uvítal Macronův příspěvek jako důležitý do evropské debaty. Předseda Evropské rady Donald Tusk varoval před nebezpečím nepřátelského vměšování do květnových eurovoleb ze zahraničí a také on vyzval k urychlenému zahájení obrody Evropy. Řekl, že plně podporuje způsob myšlení o Evropě prezentovaný Macronem.

»Německá vláda podporuje angažovanou diskusi o směřování Evropské unie,« řekl k tomu obecně mluvčí německé vlády, který ale podle agentury Reuters odmítl sdělit další podrobnosti. Spolupředseda ultrapravicové protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) naopak tvrdí, že Macronovy návrhy by nakonec vedly k větší byrokracii a dalšímu omezování svobody členských států. Alexander Gauland podotkl, že »čím větší problémy má Francie, tím více Macron hraje světového státníka.«

Sdílný byl na Twitteru belgický premiér Charles Michel. Výslovně napsal, že návrhy podporuje, konkrétně pak evropskou minimální mzdu, investice do ochrany klimatu, zřízení evropské Rady bezpečnosti a obrany i myšlenku vícerychlostní Evropy. Podle agentury Belga pak Michel vyjádřil naději v Evropu, »která chrání svobodu a demokracii«.

Finský premiér Juha Sipilä nabídl podporu Macronovým výzvám k posílení bezpečnosti, udržitelnému růstu a ambiciózní klimatické politice. Sipilä dodal, že lidé potřebují EU, »která je schopná činit rozhodnutí a uskutečňovat je«.

V samotné Francii však nepopulární Macron naráží také na skepsi. »Je teď naprosto osamocen se svými plány federální Evropy, evropské obrody, zatímco všechny národy Evropy chtějí získat zpět svou moc, svou národní suverenitu,« předestřel kritický rozbor lídr kandidátky francouzského krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella.

Rychlý úprk

A jak hodnotí Macronovu vizi kandidáti eurokandidátky »KSČM – Česká levice společně!«? Zdeněk Štefek takto: »Určitě se nebráníme diskusi o budoucnosti Evropy, jsme na ni připraveni a svou vizi máme. Ale prezident Emanuel Macron pod sebranými, často líbivými hesly poodhaluje i mnoho nebezpečných skutečných úmyslů, jako je omezování internetu, nové úřady na ochranu ‚svobody‘ a evropských hodnot, pod záminkou solidarity zakuklené kvóty na uprchlíky i další militarizaci Evropy. Macron, který není schopen řešit ani sociální krizi ve své vlastní zemi, chce společně s Německem vládnout evropskému superstátu a jeho vystoupení to jen potvrzuje. Jen je mi líto, že pro své nápady používá termín renesance, úzce spjaté s humanismem, když provádí politiku spíše dekadentní...«

Ještě víc nekompromisní pro Haló noviny byla lídryně kandidátky, místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně GUE/NGL Kateřina Konečná, která projev hodnotí jako nabubřelý: »Velmi mě dojímá, když Macron mluví o solidaritě. Ve Francii přitom nechává střílet gumovými projektily do vlastních lidí, zatímco poskytuje zbraně a podporu Saúdské Arábii v její válce na území Jemenu, což je v současnosti největší humanitární katastrofa na světě! Pokud Macron mluví o solidaritě, navrhuji utíkat dlouho a daleko od něj. Jinak jsem si jista, že Macronův kolega a přítel Andrej Babiš mu jistě pozici ČR jako takovou rád vysvětlí. Sice jsem žila v tom, že tak již učinil, ale asi se ‚zakecali‘ u jiného tématu…«

Za líbivě prezentované, ale »úplně mimo realitu« pak označil Macronovy návrhy právě český premiér Andrej Babiš: »Už jsem vypozoroval, že když Francie říká více Evropy, myslí tím ve skutečnosti více Francie,« řekl Babiš serveru Parlamentní listy. Dodal, že Unie se musí vrátit ke svým kořenům a v první řadě se soustředit na dokončení společného trhu, odstranění ekonomických bariér a řešení bezpečnostní situace.

Roman JANOUCH