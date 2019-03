Angela se uchýlí do sklepa

Na konec mnohaleté éry kancléřky Angely Merkelové (CDU) se už vedle politiků začali připravovat i někteří umělci.

Divadlo v Brémách na severozápadě Německa poslední únorový večer uvedlo hru Angela I., jež se věnuje možnému dění ve spolkové republice bezprostředně po odchodu Merkelové z funkce, kterou zastává už od roku 2005.

»Mnoho teenagerů u nás nikdy v čele země nezažilo nikoho jiného než Angelu Merkelovou,« připomíná Annette Ruppeltová z Brémské Shakespearovské společnosti, která politické drama uvedla.

Merkelová - rodačka z Hamburku, jejíž politický styl se tak podle Ruppeltové měl možnost pro řadu Němců stát normou - by z vrcholné politiky ráda odešla po skončení současného volebního období v roce 2021.

A právě konec křesťanské demokratky v čele vlády je výchozím bodem nezvyklé divadelní hry z pera Katjy Henselové, která ji do poslední chvíle upravovala podle aktuálního politického vývoje. Ještě koncem loňského roku ji musela z velké části pozměnit, protože se Merkelová nečekaně rozhodla odejít z čela CDU, čímž dala najevo, že se blíží i její konec ve funkci kancléřky.

V dramatu brémského uskupení je politický důchod Merkelové, která se ukryje na neznámém místě, následován obrovskými potížemi pro německou demokracii, rozsáhlými demonstracemi i pokusem o puč. »Je vidět, že se to může stát, žádná demokracie před tím není chráněná,« říká Ruppeltová i s ohledem na rozsáhlé protesty takzvaných žlutých vest ve Francii. »Je to scénář, který je možné si představit, i když to není naše přání,« míní.

V bouřlivé situaci je na čtveřici politiků, která se zná z parlamentního fotbalového týmu, aby se ji pokusila uklidnit. Skrze tyto postavy, které nenesou jména, ale pouze čísla, se hra dostává k hlavním otázkám: V jaké kondici je vlastně německá demokracie? Jakým způsobem se na mentalitě lidí i politiků podepsala dlouholetá vláda Merkelové? Byl její klidný a pragmatický politický styl něčím, co se osvědčilo, nebo spíše nikoliv? Proč je tolik lidí frustrovaných dnešní politikou? Jak jim znovu dát pocit, že je politici berou vážně?

Sama Merkelová je tak sice východiskem hry, do jejího děje ale její postava vstupuje pouze okrajově. »Její figura vyvstane jen ve dvou, třech scénách,« vysvětluje Ruppeltová. To ale podle ní neznamená, že politička ve sklepě Spolkového sněmu, kam se uchýlila, nezačne spřádat plány, jak německé demokracii vrátit kurz.

(čtk)