Bezpečnost a efektivita na prvním místě

KSČM bude usilovat o to, aby v soutěži o obnovu a rozšíření jaderných zdrojů v ČR zvítězila zakázka, která zajistí pro občany ČR co nejbezpečnější, nejlacinější a nejefektivnější výsledek. Novinářům to včera řekl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Mezinárodní energetické fórum k budoucnosti jaderné energetiky v ČR, které se konalo z iniciativy hospodářského výboru Sněmovny a pod Filipovou záštitou předminulý týden, bylo podle jeho hodnocení velmi úspěšné. Filip řekl, že všichni účastníci, zejména zahraniční investoři a ti, kteří jsou staviteli jaderných elektráren, za tuto konferenci poděkovali. »Poděkovali i zástupci velvyslanectví – od USA až po ČLR, to znamená, že akce se vydařila,« uvedl Filip.

Na tiskové konferenci však předseda komunistů také zvýšil hlas. »Pokud jsou tady lidé, kteří chtějí úmyslně z tak zvaných geopolitických zájmů říkat, že čeští občané jako daňoví poplatníci mají někomu platit víc, než je v celém světě dobré, já s tím nesouhlasím,« zdůraznil Filip. »A jestli si někdo myslí, že splácá dohromady veřejné mínění do té míry, že se nemůže objednat zakázka u čínského dodavatele nebo se nesmí objednat u amerického dodavatele, není to tak. Každý z vás, kdo píšete do novin - reagujeme v rozhlasových a televizních vysíláních - prosím, uvědomte si, že jsou to peníze českých daňových poplatníků v řádech miliard korun,« obrátil se místopředseda Sněmovny na zástupce médií s tím, že nemůžeme říkat – ten nesmí dodávat. Podle svých slov zažil také stesky - není to orientováno na Západ, je to orientováno na Východ... V té souvislosti mj. podotkl, že i Jižní Korea je na východě a i francouzský dodavatel je spojen s japonským Mitsubishi.

Umíme uspořádat jednání, které má výsledky

»Takže prosím, když už informujete, tak přesně. Znovu opakuji – KSČM bude trvat na tom, aby to bylo nejbezpečnější, nejefektivnější a do budoucna nejlepší zařízení, které může jakákoli zahraniční firma ČR českým občanům poskytnout,« dodal Filip s tím, že jiné šance na to, abychom zajistili naši energetickou bezpečnost, nemáme. Proto zmíněná energetická konference byla velmi otevřená, pozváni byli všichni světoví výrobci, kteří by se o zakázky přímo mohli ucházet. »My trváme na tom, aby soutěž byla opravdu spravedlivá a neplatili jsme kvůli nějakým zájmům více, než je zdrávo,« zopakoval Filip s tím, že KSČM bude stejným způsobem postupovat i u jiných veřejných zakázek. Ať už jde o digitální trh, o železniční trh, o otázku zdravotnictví apod. Zájem KSČM je, za peníze českých daňových poplatníků zajistit co nejvíce efektu pro naši budoucnost.

»Ukazuje se, že umíme v pravý čas uspořádat jednání, které má výsledky. Jsem z Kraje Vysočina, kde je Jaderná elektrárna Dukovany, a lidé tam oceňují, že poprvé jasně a zřetelně bylo řečeno, že se touto cestou budeme dále ubírat. I když byly zprvu pochybnosti, proč zveme zahraniční subjekty – že ti, kteří jsou potenciálními dodavateli prací, staveb, materiálu a know-how, měli možnost na místě společně vidět, jaká je situace,« řekl předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Komunisté podle jeho slov také oceňují, že vládním zmocněncem pro jadernou energetiku se stal Jaroslav Míl, jenž je zárukou všestrannosti a objektivity. »Pro mě osobně hlavní heslo nejen u jaderné energetiky je, že výběrové řízení musí být skutečně spravedlivé, nikoli z jakýchkoli důvodů cinknuté tím či oním směrem,« prohlásil předseda klubu.

Přednostně projednat návrhy v prvním čtení

Pokud jde o současnou schůzi Sněmovny, Filip novinářům potvrdil, že KSČM požaduje, aby tak, jak se minulá schůze věnovala mezinárodním smlouvám, se ta nynější věnovala návrhům zákonů v prvním čtení. Těch je na programu téměř osmdesát. »Po více než roce fungování této Sněmovny to považujeme za chybu, může se opakovat situace, kdy návrhy poslanců budou obcházeny jinými prioritami vlády, a to KSČM, která cítí zodpovědnost za vznik této vlády, nechce připustit,« uvedl místopředseda Sněmovny. Proto komunisté budou trvat na tom, aby první čtení návrhů byla projednávána, byť by byla, a to i jejich hlasy, zamítnuta. »Rozhodnout o daném návrhu, spustit veřejnou debatu do médií, to je náš cíl,« zdůraznil Filip.

Kováčik se pozastavil nad nyní hojně diskutovanou otázkou plateb za státní pojištěnce. S návrhem na zrušení plateb státu za své pojištěnce přišla v minulém týdnu ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Cílem změny je podle ministerstva nastavení systému, který nebude závislý na ekonomickém cyklu. Je součástí plánu na zrušení superhrubé mzdy. Návrh odmítlo ministerstvo zdravotnictví, zdravotničtí odborníci i zástupci politických stran. V pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že se zrušením plateb státu za státní pojištěnce nesouhlasí. »Zatím to vypadá tak, že se bouře zažehnala,« konstatoval včera Kováčik. Připomněl, že to byl klub KSČM, který v minulém volebním období prosadil zvýšení platby za státní pojištěnce a i v tomto volebním období již předložil návrh na pravidelnou valorizaci těchto plateb. »Rádi bychom platbu za státního pojištěnce podrobili pravidelné valorizaci, nikoli nějaké jiné úpravě nebo dokonce zániku či nahrazení tohoto institutu platby nějakým jiným, který zbaví ty kategorie občanů, které pod to spadají, šancí, aby se z nich stali rovnocenní občané a pacienti se stejnými právy, byť za ně platí pojištění stát,« dodal předseda klubu.

Stát letos za svého pojištěnce odvádí 1018 Kč měsíčně. Loni to bylo 969 a předloni 920 Kč. Meziroční nárůst je asi 3,5 mld. Kč. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro živnostníky letos činí 2208 Kč a pro lidi bez zdanitelných příjmů 1803 Kč. Loni to bylo u živnostníků 2024 Kč a pro osoby bez příjmů 1647 Kč. Celkově letos systém veřejného zdravotního pojištění bude hospodařit podle odhadů asi se 320 mld. Kč. Peníze přerozdělí zdravotní pojišťovny na úhradu zdravotní péče.

(ku, jad)