Vysoké vítězství basketbalistek USK nad Fenerbahce

Basketbalistky USK Praha si v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy poradily s Fenerbahce Istanbul 76:54. Patnácti body se na vítězství podílela Kateřina Elhotová, čtrnáct bodů přidala Alyssa Thomasová. Druhý zápas série hrané na dvě vítězství je na programu v pátek v Turecku.

»Tento zápas zatím nic neznamená. Je to pořád jen 1:0 a to budu i hráčkám zdůrazňovat. Jestli chceme slavit, tak musíme zopakovat výkon hlavně z prvního poločasu,« řekla trenérka USK Natália Hejková.

První poločas se odehrával v naprosté režii USK. Fenerbahce s domácím týmem dokázalo držet krok jen v úvodní čtvrtině, ve druhé už si Pražanky vypracovaly až dvacetibodový náskok a v poločase odcházely do kabin s vedením 41:27. Podle Hejkové předvedly dokonalý basketbal.

»Ano, ale bojím se, že ve druhém zápase se nás pokusí zastavovat a nebude to tak jednoduché,« prohlásila. »Nikdo nečekal, že vyhrajeme tak velkým rozdílem. Dneska mi soupeřky přišly takové roztěkané, ale od začátku jsme dávaly koše z protiútoků a nepřistoupily jsme na jejich pomalou hru,« uvedla Elhotová.

USK v suverénním výkonu pokračoval i po přestávce. Ve třetí čtvrtině navýšil vedení až na propastných 28 bodů, když Fenerbahce dovolil pouhé čtyři koše. Úvod závěrečné čtvrtiny patřil po sérii 7:0 hostujícím hráčkám, jejich nápor ale trojkou zastavila Režanová.

Potom už si Pražanky vítězství pohlídaly a trenérka Hejková si mohla dovolit nasadit i náhradnice včetně osmnáctileté Elišky Žílové, která nastoupila v Evropské lize poprvé.

Basketbalistky USK nad Fenerbahce vyhrály po třech zápasech. Naposledy se jim podařilo tureckého soupeře porazit před čtyřmi lety v semifinále a následně celou Evropskou ligu ovládly. Účast na závěrečném turnaji pro nejlepší čtyři celky si mohou zajistit už v pátek v Istanbulu. Případný třetí zápas by se uskutečnil 13. března opět na Královce.

»Máme velkou radost, ale zápas v Istanbulu bude o něčem jiném. Jejich fanoušci to dokážou hodně vybláznit, plus my budeme po cestování, což organismus taky trochu ovlivní. Ale doufám, že i tam dokážeme vyhrát,« prohlásila Elhotová.

ZVVZ USK Praha - Fenerbahce Istanbul 76:54 (24:14, 41:27, 64:36)

Nejvíce bodů: Kateřina Elhotová 15, Thomasová 14, Režanová 12 - Hartleyová 15, Plumová 12, Veramejenková 8. Fauly: 17:18. Trestné hody: 13/11 - 14/10. Trojky: 5:6. Doskoky: 49:38.

(čtk)