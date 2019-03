Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak najít dobrého řemeslníka?

Každý se někdy dostane do situace, kdy potřebuje nějakého řemeslníka. Ať už kvůli drobným nehodám, jako jsou třeba zanešené nebo prasklé trubky, drobným i větším rekonstrukcím v kuchyni nebo koupelně, nebo při velkých opravách domu. Češi jsou sice šikovným národem kutilů, kteří si ledacos dovedou opravit sami, ale s uspěchanou dobou a novými materiály a postupy zvláště u větších prací je potřeba zkušenější odborník. Kde a jak ale najít dobrého řemeslníka? Takového, který za rozumné náklady a dobu odvede kvalitní práci? Při hledání může pomoci internet.

Poptávka po řemeslnících každým rokem stoupá. Co ale dlouhodobě nestoupá, je jejich počet. Tedy počet kvalitních řemeslníků. Aktuálně je na trhu největší zájem o zedníky, elektrikáře, truhláře a instalatéry. »Vůbec největší nárůst poptávek jsme v posledních dvou letech zaznamenali u zednických prací (+52 %). Výrazně

vzrostl také zájem o práce malířské (+23 %), instalatérské (+20 %) a drobné rekonstrukce různého typu (10 %),« upřesňuje Martin Ekrt, výkonný ředitel portálu Nejřemeslníci.cz.

Ti nejšikovnější a tedy i nejžádanější bývají tak zamluveni na dlouhé měsíce dopředu. Pokud tedy chcete začít s jakoukoliv malou nebo velkou opravou v bytě či na domě, je vhodné začít hledat co nejdříve.

Osobní doporučení? Jak kdy!

Dříve se nejlépe hledali šikovní řemeslníci prostě a jednoduše tak, že se člověk poptal mezi známými, nebo v místních hospodách. Osobní doporučení známého, který bude tvrdit, že »Franta je kámoš, dělá i zedničinu«, ale nemusí být vždy to pravé ořechové. Franta může být dobrý kámoš, ale to nezaručuje kvalitní práci.

Další variantou je, že se inspirujete u známých, nebo sousedů, kteří si dělali například rekonstrukci v domě, odvedená práce se vám líbí a tak si stejné řemeslníky pozvete k sobě. Budete ale pravděpodobně čekat, než si na vás udělají čas.

V uspěchané době navíc není čas na osobní hledání řemeslníků v okolí. Hledání tak může podstatně ulehčit internet. Pokud víte přesně, co chcete, můžete najít například prostřednictvím mapy nejbližší instalatéry, nebo obkladače. Nejbližší ale nemusejí být nejlevnější, nebo nejkvalitnější. Vyplatí se tedy delší hledání a monitorování trhu. Ale to je opět časově náročné a v takových případech byste měli vědět, co přesně chcete.

Pokud máte představu o tom, co chcete, ale váháte nad cenou, provedením, materiály, nebo způsobu provedení, může být řešením hledání řemeslníků na specializovaných webech, kde najdete vše pohromadě. »Portál Nejřemeslníci.cz koncovým uživatelům pomáhá s výběrem toho nejlepšího profesionála pro jejich projekt. Díky více nabídkám si poptávající udělá obrázek o cenách a vybere si tu nejvýhodnější pro realizaci své zakázky,« vysvětluje Martin Ekrt. »Od počátku fungování našeho portálu zaznamenáváme neustálý nárůst počtu zákazníků, zadaných poptávek i skutečně realizovaných zakázek. Celkově se nám podařilo odbavit již 450 000 zakázek v celkovém objemu 18 miliard Kč. Z toho byla téměř 90 000 zakázek v hodnotě zhruba 6 miliard Kč odbaveno jen za poslední rok,« komentuje rostoucí zájem zákazníků Martin Ekrt.

Kvalitní hodnocení

V dnešní digitalizované době není problém najít kvalitní řemeslníky i podle recenzí. Mnoho řemeslných firem má například na svých webových stránkách, nebo na sociálních sítích reakce svých zákazníků jako recenzi. Pokud tyto stránky sami spravují, nemusí být ale hodnocení objektivní.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Objektivnější by mělo být hodnocení na nezávislých webových portálech. »Podle hodnocení firem a řemeslníků od uživatelů, pro které již v minulosti pracovali, si pak zájemce může vybrat skutečně kvalitního a spolehlivého dodavatele. Na základě pozitivního hodnocení uživatelů portál zároveň pomáhá firmám a řemeslníkům získávat ještě zajímavější zakázky, neboť ty jsou přednostně nabízeny právě řemeslníkům, se kterými byli uživatelé velmi spokojeni.« dodává výkonný ředitel portálu Nejřemeslníci.cz. Za necelých 10 let fungování portálu se podařilo shromáždit přes 75 000 unikátních zákaznických referencí. Objektivitu recenzí zaručuje i to, že odvedenou práci má možnost okomentovat nejen koncový zákazník, ale i práci provádějící řemeslník.

RYCHLE * KVALITNĚ * LEVNĚ

Mnoho řemeslníků se snaží nabídnout svou práci pod těmito třemi hesly. Realita je ale jiná. Tato hesla nikdy nefungují všechna dohromady. Kvalitního řemeslníka poznáte, když vám práci nabídne:

RYCHLE a KVALITNĚ – nebude to levně.

KVALITNĚ a LEVNĚ – nebude to rychle.

RYCHLE a LEVNĚ – nebude to kvalitně.

Víte, co chcete? Sepište to!

Většina lidí uvažujících o opravě, rekonstrukci, nebo přestavbě čehokoli má představu o tom, jak by výsledná věc měla vypadat. Ne vždy ale objednavatelé zakázky vědí, jak přesně by se měla daná věc vyrobit, postavit, jaké materiály a postupy jsou nejvhodnější a kolik to zabere času. Z toho vyplývá i představa o ceně, která je mnohdy vyšší, než si zákazník představuje. Případně naroste při samotné realizaci zakázky právě díky delšímu času provedení, nutnosti použít v dané situaci jiné vhodnější materiály, nebo jiné postupy.

U větších zakázek, jako je třeba kompletní rekonstrukce kuchyně, nebo koupelny se mohou poptávky i nabídky zásadně lišit v závislosti na představě zákazníků a možné realizaci. »Kromě toho, že si uživatelé na portálu mohou najít a oslovit vhodného a ověřeného řemeslníka, tam nově naleznou také inspiraci a nápady pro jednotlivé typy zakázek (např. jak si zrekonstruovat koupelnu), orientační přehled cen jednotlivých prací apod.« dodává Martin Ekrt z portálu Nejřemeslníci.cz.

Aby se předešlo nepříjemným situacím, je dobré dopředu podrobně sepsat s firmou či řemeslníkem smlouvu, ve které bude vše dopředu domluveno. Tím je myšlena nejen cena, ale i použité materiály a to, jestli je kupuje řemeslník, nebo objednavatel. Dále způsob provedení a nejzazší termín odevzdání hotové práce. Samozřejmě může být ve smlouvě předem domluveno i penále z prodlení, ale mělo by být pro obě strany rozumné.

Ceny řemeslníků stoupají

Od roku 2016 se výrazně zvedla také cena řemeslných zakázek, a to v průměru o 27 %. »Nárůst ceny je způsoben především zdražováním řemeslné práce, což je reakce na dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou i nedostatek pracovní síly na trhu,« vysvětluje Martin Ekrt. Druhý důvod pak vidí v tom, že lidé jsou dnes díky celkové hospodářské prosperitě a růstu příjmů ochotni do zakázek více investovat, plánovat je ve větším rozsahu, nešetřit na použitém materiálu ani práci řemeslníků.

A u kterých řemeslníků musíte počítat s tím, že zaplatíte více, než dřív? Nejvíce vzrostly ceny za poslední dva roky u zedníků (o 48 %), obkladačů (37 %), malířů (19 %) a elektrikářů (9 %). Naopak klesly ceny instalatérů (o 4 %).

Objednávat včas

Jak jsme již psali v úvodu, jsou řemeslníci zahlcení prací a nejsou tak schopni přijímat nové zakázky v rámci hodin, či dnů. Pryč jsou doby, kdy se řemeslníci nabízeli se svou prací. Dnes si mohou naopak sami vybírat, která práce se ji vyplatí a kterou raději odmítnou. Odmítat zakázky musejí hlavně kvůli nedostatku času a kvalitních pracovníků. Tato situace trápí i samotné řemeslníky. »Z průzkumu mezi drobnými řemeslnými firmami do 30 zaměstnanců jsme zjistili, že je aktuálně nejvíc trápí jejich časové vytížení (93 %), nedostatek pracovní síly (82 %) a vysoké zatížení administrativou a byrokracií (80 %). Chceme jim proto nabídnout co nejefektivnější cestu k získávání nových zakázek, aby svůj čas mohli věnovat především vlastní práci,« říká Martin Ekrt.

Své zakázky si řemeslníci mohou nově kompletně obsloužit prostřednictvím chytrého telefonu, což je pro ně s ohledem na množství času stráveného v terénu či na cestách bez dostupnosti počítače velkou výhodou. Portál nově změnil také způsob zpoplatnění svých služeb, kdy řemeslníci již neplatí provizi z konečné ceny realizované zakázky, ale jednorázový poplatek za její získání, který je výrazně nižší.

Vše na jednom místě

Každý, kdo uvažoval, nebo realizoval větší přestavbu, ví, že sehnat řemeslníky je jen jeden problém z mnoha. Stejně důležité je i dopředu zajistit finance, potřebná povolení, nebo třeba odborný dozor během realizace. Cílem portálu Nejřemeslníci.cz je poskytnout svým uživatelům v následujících dvou letech komplexní řešení velkých zakázek, a nabídnout jim tak mj. pomoc při jednání s úřady či výběru vhodného materiálu, podpůrné služby jako stavební dozor nebo projektový manažer a garantovat jim kvalitu služeb i termín dodání. Proto jsou slovy svého výkonného ředitele Martin Ekrta »rádi, že do toho s nimi jde někdo tak velký, uznávaný a s takovými zkušenostmi, jako je společnost Saint-Gobain«.

Helena KOČOVÁ