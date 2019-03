Ilustrační FOTO - Haló noviny

Výbor nedoporučil vydat Roznera

Sněmovna možná nevydá poslance Miloslava Roznera (SPD) k trestnímu stíhání kvůli jeho výrokům o bývalém romském táboře v Letech u Písku. Mandátový a imunitní výbor vydání nedoporučil.

Sněmovna by o vydání měla rozhodnout na nynější schůzi. Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) uvedl, že výbor požaduje věc zařadit jako první bod pro příští středu odpoledne.

Policisté chtějí Roznera stíhat pro podezření z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Rozner v minulosti při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech použil spojení »neexistující pseudokoncentrák«. Sešlo se kvůli tomu hned několik trestních oznámení.

Předseda výboru Stanislav Grospič.

Podle Grospiče ve výboru převážily argumenty, že při obdobných vyjádřeních poslanců v minulosti nebylo trestní stíhání zahájeno. Výbor podle něj také není orgán, který rozhoduje o trestu a vině. »To přísluší orgánům činným v trestním řízení,« řekl novinářům.

Výbor na návrh Heleny Válkové (za ANO) přijal doprovodné usnesení, že výrok nepovažuje za vhodný. Ne všichni s ním ale souhlasili. »Někteří si mysleli, a mezi ně patřím i já, že v této věci nám nepřísluší takto do tohoto zasahovat. Že máme čistě rozhodovat o tom, oč nás žádají orgány činné v trestním řízení, to znamená, zda vydáme, či nevydáme. Toto usnesení je nad rámec této žádosti a příslušelo by spíš tomu, pokud bychom vedli disciplinární řízení,« řekl Grospič.

Sněmovna v tomto volebním období odmítla vydat ke stíhání Bohuslava Svobodu (ODS) v případu pražské městské karty Opencard, Pavla Růžičku (ANO) kvůli údajně nevýhodnému prodeji obecního domu v Postoloprtech na Lounsku a Zdeňka Ondráčka (KSČM), kterého chtěla policie stíhat v souvislosti s výroky vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi. Dolní komora naopak opětovně vydala ke stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. Faltýnkovo stíhání státní zástupce později zastavil.

(jad, ku)