Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ministerstvo může zasahovat kvůli kůrovci

Ministerstvo zemědělství smí kvůli boji s kůrovcem přijímat obecná opatření, kterými by zasáhlo do zákonem upraveného hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly těžby dřeva a zalesňování. Změnu přináší novela lesního zákona, kterou předložili poslanci ze všech klubů až na Piráty.

Sněmovna schválila změnu ve zrychleném projednávání. Vlastníci lesů budou moci odložit opatření proti kůrovci v lokalitách, kde by již kvůli kalamitě nebyla efektivní. Těžbu pak budou moci soustředit do míst, která ještě lze zachránit. Nebudou se tak muset těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl. Výjimky by mohly být i pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic. O nezbytných opatřeních může ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně dvou krajů. Chemická opatření by byla podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) prováděna na skládkách vytěženého dřeva, nikoli v lesích. »Tato kůrovcová kalamita je největší v dějinách českých zemí… Možná minimálně za tisíc let,« uvedl pro představu ministr.

Podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Pavla Kováčika (KSČM), který je pod novelou rovněž podepsaný, jde o jedno z účinných opatření, jak vlastníkům lesa umožnit ve zcela mimořádné situaci ve značné části ČR vzhledem k souběhu okolností, které vyvolaly kůrovcovou kalamitu, situaci pomoci řešit. Kvůli plošnosti kalamity na mnoha místech ČR požádal Sněmovnu, aby umožnila přijetí novely už v prvním čtení. »Tak, aby vlastníci lesa mohli okamžitě to, co je již zničeno a kde brouk už není, nechat stát a věnovat se tomu, co se dá ještě zachránit pro ekonomiku, protože kůrovcové dřevo není až tak úplně snadno prodejné a pak, kde se dá ještě teď účinně zasáhnout proti kůrovci,« prohlásil.

Místopředseda sněmovního zemědělského výboru Pavel Kováčik.

Na zásahy v lesích poškozených kůrovcem a jejich obnovu letos půjde 1,15 mld. Kč, tj. dvojnásobek proti loňsku. Ministerstvo zemědělství by také chtělo nahradit vlastníkům lesům ztráty na tržbách kvůli nízké ceně dříví na přesyceném trhu. Sněmovní petiční výbor v únoru vyzval vládu, aby letos uvolnila na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě nejméně tři miliardy korun.

Signatáři tzv. Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i dřevozpracovatele, koncem února uvedli, že škody na smrkových porostech kvůli kůrovci jenom v ceně dříví můžou do budoucna přesáhnout 500 mld. Kč, tedy více než třetinu současného státního rozpočtu. Dále uvedli, že letos by potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun. Stát jim slibuje zlomek, lesy pak nepůjdou uchovat, varují.

Pokud by Senát stihl novelu projednat ještě tento měsíc a následně ji posoudil prezident, mohla by platit v dubnu, kdy se dá očekávat zvýšený výskyt lýkožrouta smrkového. ČR se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.

(ku, jad)