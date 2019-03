Tisková konference KSČM – Česká levice společně! FOTO – Richard KNOT

Více suverenity národním státům, větší právo občanům EU

Vrátit víc suverenity členským státům Evropské unie, zavést legislativní pravomoc Evropského parlamentu a zvětšit odpovědnost Evropské komise. To je jen zlomek cílů, se kterými jdou komunisté do eurovoleb. Nejsou však sami, spojili se s dalšími levicovými stranami a hnutími pod názvem KSČM – Česká levice společně!.

Řešení, které nabízí tým lidí kolem místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřiny Konečné, má společné motto – Nenechme to tak! Oč jde? »Určitě nás všechny štve byrokracie v EU, to, že nám čím dál tím víc někdo diktuje, to znamená, že Evropská komise vymýšlí a vymýšlí, a přitom úplně vymizel demokratizační prvek. Tedy aby například Evropský parlament mohl mít legislativní iniciativu, což je základ toho, abychom se posunuli dál,« řekla europoslankyně a jednička kandidátky KSČM – Česká levice společně!, která představila značnou část kandidátů, mezi nimiž je hodně mladých lidí, novinářům. Ostatně průměrný věk kandidátů na listině je 41 let. KSČM s dalšími levicovými stranami přichází pro květnové eurovolby s programem, jehož jedním z hlavních cílů je reforma smluv EU. »Domníváme se, že takto to dál v Unii nejde. Krize střídá krizi, některé státy dokonce opouštějí EU. Je třeba se zastavit a jasně říci, jak si to představujeme dál,« prohlásila Konečná.

»Česká republika si zaslouží uvnitř Evropy své místo, své suverénní rozhodování a my máme dostatek sil a dostatek lidí na to, abychom to své heslo naplnili,« vysvětlil předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. KSČM podle něj naplňuje svoji cestu tím, že kandidátku složili komunisté nejen z členů strany, ale jsou na ní i zástupci dalších levicových stran, například SDS či KSČ. »Jsou to mladí kandidáti, kteří mají vůli a sílu do toho jít. Někteří jsou mladí jak duchem, tak věkem, a někteří jsou našimi osvědčenými zastupiteli nebo bývalými poslanci, zkrátka jsou to lidé, kteří mají tu odvahu,« dodal Filip. Připomněl, že před pěti lety KSČM představila kandidátní listinu s tradičními evropskými poslanci, které doplnila tehdejší poslankyně Sněmovny Kateřina Konečná. Ta podle něj za pět let působení v EP získala tolik zkušeností, že nyní může vést kandidátní listinu zcela mladých lidí, kteří jsou připraveni bojovat za české národní zájmy v Bruselu.

Komunisté chtějí členským státům Unie vrátit více suverenity, chtějí, aby například národní parlamenty mohly silněji zasahovat do evropské legislativy. Jde jim o to, aby EP měl svou legislativní pravomoc a aby nikým nevolená Evropská komise byla zodpovědná za to, co dělá. »Bohužel řada nápadů, které od ní přicházejí, slouží pouze zájmům nadnárodních korporací, a nikoli občanům,« uvedla Konečná. Kandidáti uskupení KSČM – Česká levice společně! chtějí nabídnout občanům také silnější možnost se vyjadřovat. »Vážíme si institutu evropské občanské iniciativy, který máme, ale když Evropská komise nechce, nemusí ho brát vážně. A to je neskutečné zlo. Občané musí mít právo vyjadřovat se častěji než jednou za pět let ve volbách do EP,« tvrdí Konečná s tím, že když se najde dostatečný počet lidí, musí mít právo a možnost zastavit evropskou legislativu, která se jim nelíbí a vůči které protestují.

Kampaň povedou kandidáti kontaktně ve městech a obcích, ale i na sociálních sítích, v úterý večer spustili web nenechmetotak.cz. Voliči na něm najdou program i vizitky kandidátů. Na botelu Albatros v Praze se tentýž den pak kandidáti sešli na úvod volební kampaně neformálně s novináři (fotoreportáž přineseme zítra).

Z ČR si nikdo nesmí dělat odpadkový koš

V kampani se kromě posílení prvků demokracie v řízení Unie budou věnovat také například bezpečnosti, mzdové politice a dvojí kvalitě potravin. Úplně zastavit by chtěli komunisté debaty o evropském obranném fondu a možnosti vzniku společné evropské armády. »Budeme se bavit i o tématech, která trápí českou společnost – ať je to bezpečnost či šunty v našich obchodech. To, co se dnes děje v českých obchodech, jak se k nám vozí drahé a nekvalitní zboží, se musí řešit,« prohlásila Konečná. A to tak, že praktikám korporátních nadnárodních řetězců odzvoní, pod tvrdými sankcemi se stanou nelegální obchodní praktikou. Zvolení zástupci uskupení KSČM – Česká levice společně! se budou zasazovat o to, aby se z ČR nedělal odpadkový koš.

Komunisté se chtějí bavit také o mzdové diferenciaci, Konečná poukázala na to, že občané ČR mají třikrát nižší mzdy než je průměr v EU. »A minimální mzda EU je určitě téma, které chceme otevírat, nechceme se však bavit jen o minimální mzdě, ale o důstojné minimální mzdě. To znamená, že občané jsou schopni z té mzdy žít a uživit svou rodinu,« dodala europoslankyně.

Zároveň je pro komunisty velmi důležité zastavit v EU další debaty o evropském obranném fondu, o zbrojení. Evropský parlament odsouhlasil pro příští plánovací období 300 mld. Kč na vědu a výzkum ve zbrojení. Konečná to považuje za vyhozené peníze, které nepomůžou bezpečnosti, ale bude to jen další hračka pro zbrojařské koncerny. »Tyto peníze bychom potřebovali využít mnohem lépe, např. na vyrovnání rozdílů mezi regiony, třeba i v ČR,« uvedla Konečná.

KSČM bude usilovat o demokratickou EU

»Máme posledních pět let na to, abychom z EU udělali demokratickou instituci, jejímž hlavním cílem budou sociální a pracovní práva občanů, abychom z ní udělali instituci, která bude sloužit a pomáhat občanům EU,« zdůraznila před novináři Konečná. Pokud se tak nestane, hrozí podle ní, že budou z Unie vystupovat další státy, EU se rozpadne, což může skončit tvrdým konfliktem.

KSČM nyní v EU zastupují tři europoslanci. Za úspěch by Filip považoval, kdyby se komunistům podařilo obhájit nebo navýšit počet mandátů. Není to podle něj nereálné. »Pokud se nám podaří přesvědčit občany ČR, kteří k minulým volbám nepřišli, protože byli naštvaní na Brusel, tak ty mandáty můžeme zvýšit,« uvedl s tím, že je to právě bruselská byrokracie, která odrazuje lidi od účasti ve volbách. Připomněl práci komunistických europoslanců, kterým se například v otázce energetické koncepce podařilo uhájit energetický mix pro národní státy. »Je to práce Kateřiny Konečné, Jaromíra Kohlíčka a Jiřího Maštálky. Tady vidíte, že komunisté v EP ve frakci Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) odpracovali pro národní státy, a tedy i pro ČR, to zásadní. V tom vidíme naši schopnost přesvědčit lidi, že volit KSČM v evropských volbách má smysl,« dodal Filip.

Evropská politika není Brusel a Praha

Konečná je v odhadu počtu mandátů optimističtější. »Mám za sebou tým skvělých lidí, kteří jsou připraveni, a moc bych si přála, aby hájili zájmy ČR v EP právě oni,« uvedla. Neví prý, jakou mají zkušenost voliči s evropskými poslanci, osobně však absolvovala za volební období stovky setkání s občany ve všech koutech ČR. »Snažila jsem se být všude, kde měli zájem diskutovat. Naši kandidáti jsou připraveni to také dělat, a to je velmi důležité. Evropská politika není Brusel a Praha, evropská politika se dělá tak, že se jí musíme účastnit od samého začátku,« uvedla Konečná. České republice vyčítá právě neschopnost být u jednání od samého začátku, jak to dělají třeba Poláci nebo Slováci. Potom by se podle ní nemohlo stávat, že čeští ministři ve Sněmovně při předkládání evropské legislativy používají obezličku, že »za to může Brusel«. »Za to může stejně tak česká vláda, protože neuměla jasně říct, co chce, a za to můžou někdy i čeští europoslanci, protože neuměli názor dostatečně obhájit v rámci EP. Na naší kandidátní listině jsou lidé, kteří jsou připraveni hájit zájem občanů ČR,« zdůraznila.

Právě debaty s voliči považuje Konečná za jednu z možností, jak zvýšit účast ve volbách. »Proto jsme se rozhodli neplatit drahé mítinky, nemít velké šou, skákací hrady, nerozdávat koblihy, párky, lízátka… Myslíme si, že s lidmi musíme mluvit, proto šest týdnů před volbami budeme ve všech koutech ČR a budeme chtít znát názor občanů i na to, co se jim ještě nelíbí a co by se ještě dalo změnit. Česká republika 21 europoslanců po 25. květnu mít bude a záleží jenom na občanech, kdo to bude a čí zájmy bude v EP hájit,« dodala Konečná. Slíbila, že kandidáti KSČM – Česká levice společně! se postarají o velký rozruch v Evropském parlamentu, což si podle ní přejí i občané ČR.

Do kampaně komunisté vloží sedm milionů korun z centra a zhruba tři miliony z regionů, celkový rozpočet se tak podle Filipa bude pohybovat kolem deseti milionů korun.

Volby do EP se v ČR uskuteční 24. a 25. května. Voliči budou rozhodovat o 21 českých europoslancích.

(ku, jad)