Ilustrační FOTO - Haló noviny

Železnici chybí přes tři sta strojvůdců

Železniční dopravci svádí boj o strojvůdce. Jejich dlouhodobý nedostatek se mnohdy snaží řešit »lanařením« strojvedoucích i dalších drážních zaměstnanců od konkurence.

České dráhy, které zaměstnávají přes 3500 strojvůdců, takto ročně opustí několik desítek zaměstnanců, přibližně stejný počet do firmy přijde, informoval místopředseda Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Vladislav Vokoun. Někteří strojvůdci mohou jezdit i pro více dopravců najednou.

V České republice je podle Drážního úřadu 9565 strojvůdců, dopravcům jich schází přes 300. Právě konkurenční boj o strojvůdce může být podle některých odborníků i za současnými incidenty a nehodami na železnici. ČD proto prosazují zavedení kontrol volného času strojvedoucích, konkrétně zda jej využívají k odpočinku a nejezdí pro jiného dopravce. To podle ČD vede k jejich přetěžování a následné únavě. Právě přetěžování strojvůdců zvyšuje podle Drážního úřadu riziko nehod.

Podle zákona o drahách mohou být strojvedoucí ve službě maximálně 13 hodin. Po nich musí následovat minimálně jedenáctihodinový odpočinek.

Systém kontrol, který by umožňoval sledovat dodržování odpočinku ve volném čase, zatím v ČR není. Dopravci se tak zaměřují na dodržování pracovních povinností a bezpečnostních předpisů v době výkonu služby. »Od minulého týdne jich byly desítky nad rámec běžné kontrolní činnosti. Jejich smyslem není represe, ale prevence,« řekl mluvčí ČD Radek Joklík.

Podle Vokouna je boj dopravců o strojvůdce dlouhodobý. Uvedl, že od státního dopravce takto odchází zejména mladší strojvůdci do 35 let. Českým drahám se na druhou stranu podle místopředsedy OSŽ daří »lanařit« starší strojvůdce ve věku nad 35 let, část z nich jsou strojvůdci, kteří v minulosti už u dopravce působili. Podle Vokouna je tento trend způsoben především výší mzdy na jedné straně, a mimomzdovými benefity na straně druhé.

Jednotlivé dopravce výcvik strojvůdců stojí statisíce korun. Společnosti se proto snaží své strojvůdce udržet. Za uhrazený výcvik musí strojvůdci na oplátku se firmě po určitou dobu zavázat. Třeba u ČD se nový strojvedoucí zavazuje odpracovat na této pozici alespoň pět let, u RegioJetu jsou to tři roky. Pokud by to zaměstnanec nedodržel, musel by uhradit příslušnou část výcviku.

Nedostatek strojvůdců se dopravci snaží řešit náborovými akcemi, stipendijními programy i zvyšováním mezd. Ta u velkých dopravců v průměru činí přes 40 000 korun, průměrná hrubá mzda v ČR ve třetím čtvrtletí přitom byla 31 516 Kč. Podle odborů chybí strojvůdci především ve velkých městech, zejména v Praze.

(ici)