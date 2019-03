Ilustrační foto - wikimedia commons

Britové likvidují nelichotivé archiválie

Britské ministerstvo zahraničí systematicky likviduje archivní materiály, které »nevrhají dobré světlo na britské konání«.

Napsal to britský list Morning Star poté, co ministerstvo zahraničí na opakované dotazy listu reagovalo přiznáním, že byly zničeny stovky dokumentů o britské roli v potlačování povstání Tamilů na Srí Lance. Archivní dokumenty se v Británii drží podle zákona v utajení nejdéle 30 let, pak mají být zveřejněny, tedy dány k dispozici historikům ke studiu, či médiím, která projeví zájem.

Občanská válka na Srí Lance trvala čtvrtstoletí, začala v roce 1983. Fakticky je však začátek krvavých rozporů mezi většinovými buddhistickými Sinhálci a menšinovými hinduistickými Tamily datován vzápětí po získání nezávislosti ostrova v roce 1948. Tamily dováželi na ostrov britští kolonizátoři z Indie, posilovali původní malou menšinu a pověřovali ji různými funkcemi ve správě ostrova. Tamilové cejlonské (jak se ostrov tehdy jmenoval) správě dominovali. Většinoví Sinhálci je nenáviděli a po získání samostatnosti také zbavili cejlonského občanství. Hodlali je deportovat do Indie. Tehdy vzniklo hnutí My Tamilové. K prvním krvavým střetům došlo v roce 1958. O čtvrtstoletí později začala válka, kterou Tamilové v roce 2009 prohráli.

Procentuální zastoupení Sinhálců podle distriktů na Srí Lance, údaje ze sčítání z roku 2001. FOTO - wikipedia commons

Učil se v Belfastu

Role Británie v občanské válce zůstává tajemstvím, protože ministerstvo zahraničí všechny dokumenty skartovalo. Nemohou tak být potvrzeny ani střípky informací, které se dostaly na veřejnost. Například tajná návštěva ministra obrany Srí Lanky v severoirském Belfastu, kde ho britští policisté a vojáci informovali, jak likvidovali povstání v Severním Irsku.

Morning Star zjistil, že tento konkrétní archivní materiál byl skartován ve chvíli, kdy se listu podařilo fakt návštěvy srílanského vojáky potvrdit, a poslal ministerstvu žádost o umožnění přístupu k dokumentu, od jehož uložení uběhlo víc než 30 let.

Šlo o druhý případ, kdy tento britský komunistický list narazil na likvidaci státních dokumentů. Prvním byl jen několik týdnů předtím případ vzpoury Keňanů proti britské koloniální nadvládě v 50. letech minulého století.

Mau-Mau

Povstání mělo název Mau-Mau. Keňa se stala v roce 1920 britskou kolonií, počátkem 50. let vyhlásili kolonizátoři plán na převod nejlepší zemědělské půdy bílým farmářům. Odpovědí bylo povstání domorodců. Kolonizátoři ho likvidovali osm let, domorodce zabíjeli při trestných výpravách, umisťovali do koncentračních táborů, kde lidé umírali po mučení, většinou však hladem. Po léta ministerstvo zahraničí tvrdilo zájemcům o studium dokumentů, že jsou nepřístupné jako součást státního tajemství. Až vloni soud ministerstvu poručil, aby dokumenty odtajnilo. Británii žalovalo několik Keňanů, jejichž rodiče při povstání Britové zabili. Morning Star proces sledoval, proto věděl o soudním příkazu. V určený den se k soudu dostavil ministerský úředník, který oznámil, že dokumenty se ztratily a našlo se jen pár písemností. Ty předal soudu. Žádná konkrétní fakta však neobsahují, natož jména lidí odpovědných za masakry desetitisíců, podle některých historiků dokonce statisíců Keňanů.

Britské zatajování má i poměrně humornou stránku. Předloni uplynulo 100 let od zavraždění »jurodivého« Grigorije Rasputina, což podnítilo list The Times, aby se ministerstva zahraničí zeptal, jaké dokumenty o této osobě leží v britských archivech. Nepochodil ani po století.

Morning Star boj nevzdává

Morning Star tvrdí, že svůj »boj o archivy« nevzdává, že bude dál bombardovat ministerstvo zahraničí dotazy. Má k tomu dobrou pozici. List prožívá renesanci, rychle mu přibývá čtenářů. Věnuje se totiž hlavně levici v britské labouristické straně a předsedovi Jeremymu Corbynovi, stal se v určitém smyslu hlásnou troubou jeho názorů.

(pe)