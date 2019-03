Piráti se rozhodli…

Piráti se rozhodli, že dobudou svět. Piráti, nikoli ti »karibičtí«, ale ti naši čeští. Rozhodli, že ve volbách do Evropského parlamentu získají dvacet procent voličů a že tedy budou mít i dvacet procent poslaneckých eurokřesel. Není to první z jejich velkolepých plánů. Proslýchá se, že mají v programu v příštích volbách získat tolik hlasů, že jejich lídr Bartoš se stane dokonce předsedou vlády. Dokonce s otazníkem to jako fakt proběhlo v několika pravicových médiích. Zřejmě i další z pirátských vůdců se už připravují na převzetí jednotlivých ministerstev. Ferjenčík možná má namířeno na obranu, Michálek na zahraničí, Richterová na kulturu a pražský primátor Hřib pověsí Prahu na hřebík a zamíří na ministerstvo vnitra.

Problémem ovšem může vzniknout, když onen vysněný počet hlasů nedostanou. Co bude pak? Kdo bude vinen? Piráti jistě nikoli. To voliči nepochopili, že jen s nimi je možné se dostat na nejpřednější místa v Evropě, při tom jde, na to by se nemělo zapomenout, také o příklad pro jiné země Unie, aby i tady se zaktivizovaly pirátské strany a jejich vůdci. A sen, že jednou celá Evropa bude pirátská, by jinak skončil v zapomnění. A přitom to je nádherný sen, hodný největších velikánů minulosti, sen, který měl nejen Napoleon, ale i pruský Vilém a po něm jakýsi Adolf Hitler a další velcí muži Evropy či velká panevropská hnutí.

Někdo tedy musí začít. Je třeba dát zářný příklad. Jen je třeba přesvědčit voliče, že multikulturalismus je záležitost budoucnosti, že nejsme občany Česka, ale Evropské unie (nevím ovšem, jak to pan poslanec, který tuto myšlenku vyslovil, myslel s národností a mateřským jazykem), že i manželství osob stejného pohlaví je naplněním lidských práv, že drogy, tedy ty lehké, ale možná, že nejen ony, povzbuzují člověka k vyšším výkonům, že zdaněním prostitutek je postavíme na roveň jiným bohulibým zaměstnáním, že transparentnost je odkrytí všech tajností u státních a komunálních podniků a umožnění těm soukromým, jistě lepším, aby státní podniky postupně spolykaly, atd. Podaří-li se jim to, nevím. Mluvit umí, o čemkoli, i když o projednávané věci třeba nikdy neslyšeli. Stejně jako kdysi jezuité. Ti také byli v rétorice zběhlí. Pokud by se to Pirátům přece jen podařilo, bude to tragédie. I pro ty, co jim dají svůj hlas.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice