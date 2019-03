Modrý zob

Člověk si občas při sledování politiky a odchodu některého z jejích představitelů až pobožně řekne, díky bohu, je od něj pokoj, naškodil se už dost. Jaké je pak ale nemilé překvapení, když se jeho jméno začne opět s politikou skloňovat…

Konkrétním příkladem je pro mne nyní matador ODS Ivan Langer, jehož v pondělí regionální sněm ODS zvolil do vedení krajské organizace strany v Olomouckém kraji, kde má mít na starosti snad volební kampaň či co. Jméno bývalého místopředsedy ODS a ministra vnitra je spjato s tolika kauzami, že na jejich výčet zde opravdu prostor není, každý je ale jistě má ještě v dobré paměti.

Namátkou bych jen vypíchl třeba operaci Vidkun, tedy akci, na jejímž počátku se jednalo o vyšetřování policistů pro podezření z trestné činnosti. Policie při ní Langera několik hodin vyslýchala. Kriminalisté ho zadrželi pro údajnou korupci a zneužití pravomocí. Při domovní prohlídce mu zabavili dokumenty a počítač, jenže Langerovy dokumenty podle advokátní komory souvisely s výkonem jeho advokátní praxe a komora je odmítla kriminalistům vydat. Langr tedy vyklouzl a může se tak zvesela dál bavit třeba i politikou…

Další, kdo prý nyní vystrkuje růžky, je exministr Pavel Drobil, taktéž to jeden z matadorů ODS, holt když rostou preference… Každopádně Drobilovy kauzy mají rozhodně přesah i do dneška. Vezměme si například, že to byl právě on, kdo dal již v roce 2010 australským těžařům povolení k průzkumu lithia. Jeho ministerská dráha přitom sice nebyla dlouhá, na tento post rezignoval, když byly zveřejněny tajně pořízené nahrávky, podle kterých chtěl vyvést půl miliardy korun ze Státního fondu životního prostředí. I poté ale ještě dlouho působil ve vedení ODS.

Takže ono neplatí pouze rčení, že dobří holubi se vracejí, oni se vracejí i ti špatní – modří ptáci. Holt zob z veřejných peněz je prostě moc velké lákadlo.

Tomáš CINKA