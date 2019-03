Finalisté s ministrem školství Robertem Plagou.

Zlatý Ámos jde do finále

V zrcadlových sálech ministerstva školství proběhlo ve středu 6. března semifinále ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos. Do finále se probojoval Jiří Palán ze ZŠ Větrník Jeníkov, Eliška Vokáčová z Gymnázia Hlinsko, Pavlína Strýčková ze ZŠ Kunovice, Radmila Lucová ze ZŠ Šumperk, Jana Bočková z SPŠD Plzeň a Pavlína Kopáčiková ze ZŠ ve Vacově.

»Všichni učitelé a učitelky, které nominovali jejich žáci na titul Zlatý Ámos, stojí před porotou, a to tou nejpřísnější, každý den,« řekl Slávek Hrzal, zakladatel ankety a v současné době i školský ombudsman. »To, že si je děti svou přihláškou do ankety zvolily za své nejoblíbenější vyučující, je vítězstvím už samo o sobě.«

Do 26. ročníku ankety Zlatý Ámos přihlásili žáci a studenti 68 pedagogů. V regionálních kolech nakonec soutěžilo 58 učitelů. Nejvíc přihlášek, devět, přišlo z Prahy, osm ze Středočeského kraje, po sedmi z Ústeckého a Olomouckého kraje. Nulový zájem byl tentokrát v Libereckém a Karlovarském kraji.

V průběhu ledna a února se v Praze, České Kamenici, ve Zlíně a v Ostravě uskutečnilo šest regionálních kol. V nich o postupujících do semifinále rozhodovala odborná porota na základě vystoupení tříčlenných týmů žáků, kteří před ní svou nominaci museli obhájit.

V semifinále se však učitelé sami stali porotci. O tom, kdo postoupí do finále, totiž rozhodovali všichni vítězové regionálních kol. Patnáct učitelů a učitelek však nejdřív muselo prokázat, jak jsou se svými žáky provázáni, jak fungují jejich vzájemné vztahy, jak jsou na sebe napojeni.

Děti je do Prahy už nedoprovázely, ale mohly je vybavit třemi věcmi, které by jim pomohly vyhrát a postoupit až do závěrečného finále. Je neuvěřitelné, co jsou děti pro své učitele udělat. Uvařily třeba lektvar vítězství, složily záchranný padák, upekly uzlík buchet, vyrobily papírový kompas, přivezly i dirigentskou hůlku, žárovku nebo třeba metr či trojúhelník. »Dneska je to pro mě dotyk pozitivní energie,« přiznal ministr školství Robert Plaga, který semifinalistům poděkoval za jejich práci.

Všichni semifinalisté ankety Zlatý Ámos se odpoledne zúčastnili slavnostního přijetí u prezidenta republiky Miloše Zemana, jehož součástí byla prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu.

Symbolicky ve čtvrtek 28. března, kdy si budeme připomínat narození J. A. Komenského, se dozvíme, kdo se stane Zlatým Ámosem 2019. Kromě něj bude již tradičně dětskou porotou zvolen Dětský Ámos a na základě hlasování na webu dětského kanálu ČT také Ámos sympaťák. Zároveň partneři ankety vyberou nejoblíbenějšího učitele chemie, fyziky, matematiky a českého jazyka.

(DTA)

FOTO - DTA